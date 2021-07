Castillo: Hasta que la dolencia tenga diagnóstico

Cuando uno tiene una dolencia de diagnóstico desconocido, hasta que el médico no termine los análisis y de dar un diagnóstico, el común de las personas piensa lo peor: que tiene cáncer, que se va a morir o quedar discapacitado, las embarazadas piensan que su bebé no sobrevivirá o nacerá con alguna condición complicada, etc. El problema no es la dolencia, es la falta de información que crea el vacío mental que usualmente se llena con los fantasmas más aterradores.