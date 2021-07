Expertos del Ministerio de Salud de Israel han recomendado dar una tercera vacuna a adultos

El equipo de tratamiento epidémico del Ministerio de Salud decidió anoche (miércoles) distribuir la tercera dosis de la vacuna. Pero en una discusión especial convocada por expertos del sistema de salud, no se pusieron de acuerdo sobre exactamente qué grupos de edad serían elegibles, mayores de 60 o 70 años.

El Ministerio de Salud dijo al final de la audiencia que la recomendación fue aceptada por la mayoría absoluta de los miembros del equipo de expertos. “La recomendación fue enviada al director general del Ministerio de Salud, Prof. Nachman Ash, quien se espera que tome una decisión en los próximos días, en cuanto a la vacuna y la población objetivo”.

La oficina del primer ministro Naftali Bennett declaró ayer que se espera hoy un anuncio de una tercera campaña de vacunación. También se informó que por la mañana el Primer Ministro se reunirá con el Ministro de Salud Nitzan Horowitz y altos funcionarios del sistema de salud y discutirá el asunto con ellos, “sin considerar todos los aspectos, incluidos los económicos y de salud”. Bennett y Horowitz entrarán en una conferencia de prensa alrededor del mediodía de hoy jueves.

En la audiencia de anoche, que comenzó a las 9:00 p.m. y terminó a la medianoche, no se llegó a un acuerdo sobre si la vacuna se administraría a personas de 60 años o más o solo de 70 años o más, incluidos los residentes de hogares de ancianos. Otro tema indeciso: si se debe administrar la dosis de refuerzo a las personas con otras enfermedades de fondo, y no solo a las personas con supresión de la vacuna que ya tienen derecho a la tercera dosis. Parece que el intervalo de tiempo que se requerirá entre la segunda y la tercera dosis será de aproximadamente medio año, pero incluso este tema no se ha decidido finalmente.

La discusión también presentó varios datos sobre la efectividad de la vacuna: según los cuales, para los mayores de 60 años, que se vacunó en enero, bajó al 81%. Además, la cantidad de efectos secundarios entre las personas de 60 años o más con la primera y la segunda vacunas fue relativamente moderada para los jóvenes (donde se registraron más efectos secundarios). El profesor David Greenberg, presidente de la división de pediatría del Centro Médico Soroka de Beer Sheva, dijo que no estaba convencido de que la tercera dosis fuera la solución. Todavía no tenemos una respuesta a esa pregunta “, dijo Greenberg.” Vemos que los vacunados están más protegidos de una enfermedad grave pero no de los portadores “.

Sin embargo, la mayoría de los expertos apoyó la administración de la tercera vacuna. Una de ellas es la Prof. Galia Rahav, directora de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Centro Médico Sheba en Tel Hashomer: “veo el aumento de enfermedades graves y creo que si esperamos veremos un alto número de pacientes críticamente enfermos. “El riesgo – es mejor vacunar en una tercera dosis incluso sin las aprobaciones regulatorias. En cualquier caso, es una gran lástima que no tengamos datos preliminares al respecto”.

Mientras tanto, otros 1.438 israelíes fueron diagnosticados ayer como positivos para Corona. En total, se realizaron alrededor de 61.000 pruebas, y la tasa de positivos es del 2,36%. En hospitales de todo el país, 263 pacientes de corona están hospitalizados, 149 en estado crítico. Se trata de una ligera disminución del número de pacientes graves. 29 pacientes conectados a respiradores. Anoche, otros 22 pacientes con una enfermedad grave fueron hospitalizados, frente a los 45 del día anterior. Según datos del Ministerio de Salud, ayer murieron dos pacientes más de corona y el número de muertes desde el brote de la plaga asciende a 6.462.

Como parte del intento de frenar la enfermedad, y alentar a más israelíes a vacunarse, a partir de hoy entrarán en vigencia las restricciones del nuevo pasaporte verde decididas la semana pasada por el Gabinete de Corona. Aunque se trata de un trazado similar al introducido a principios de año -un permiso de entrada a lugares de esparcimiento para quienes hayan sido vacunados con dos dosis, recuperados o presenten resultado negativo en la prueba- será más limitado, y aplicar solo en lugares abiertos y cerrados.

Los niños hasta la edad de 12 años estarán exentos del pasaporte verde y también podrán ingresar a eventos masivos sin pruebas, incluidos, por ejemplo, cines y espectáculos infantiles. Hasta el 8 de agosto, será posible ingresar a estos lugares mediante la presentación de una prueba de PCR negativa válida . A partir del 8 de agosto el requisito será presentar una prueba rápida de las últimas 24 horas.

En Israel hay incluso más de un millón de personas que se niegan a recibir la vacuna a pesar de tener derecho a ella. El primer ministro Naftali Bennett les llamó la atención duramente después de aprobar el esquema la semana pasada, diciendo que estaban “poniendo en peligro” a todos los israelíes.

Bennett pidió nuevamente a los israelíes que se vacunen: ¡Es hora de vacunarse! Por su salud y la de sus seres queridos, para que pueda asistir a eventos y obras de teatro, para que no tenga que sentarse aislado o pagar de su bolsillo por las pruebas, programe una cita para la vacuna ahora. No corra riesgos, vacúnese”-

El profesor Ash dijo también: “Estoy de acuerdo con la suposición de que las acciones que estamos tomando hoy no son acciones que puedan detener la propagación del virus”, “Esperamos que ralentizarán el brote, que el coeficiente de infección disminuirá. El coeficiente de infección es muy alto y, a este ritmo, alcanzaremos números muy grandes, muy rápidamente”. Respecto a esta última advertencia, recordamos, el Ministerio de Salud estimó que en aproximadamente un mes habrá unos 800 pacientes en una situación difícil en el escenario optimista o 1.800 en un escenario más difícil, pero el número de respiradores será bajo en comparación con lo que hemos visto hasta ahora.

En el contexto de la evaluación de Ash de que las restricciones no ayudarán, y el temor de otro salto en el número de pacientes, ya hay personas en el sistema de salud que están discutiendo los siguientes pasos a tomar. La dirección que se está considerando ahora es ajustar el pasaporte verded para que también requiera lugares donde se hayan menos de 100 personas, incluidos restaurantes y bares.

Sivan Gobrin desde Israel

