“El dólar no es la causa, es el termómetro que muestra la enfermedad”

Claudio Zuchovicki es Gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Director Ejecutivo de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) y Secretario General de la Federación Iberoamericana de Bolsas de Comercio. En diálogo con Radio Jai, explicó el fenómeno del aumento del dólar en la Argentina.

“La enfermedad es la incertidumbre, el estado de ánimo y la poca visión de salida de futuro. En vez de comprar mercadería, invertir una propiedad o en algo que dé mas perspectivas de futuro , la gente se protege y compra dólares”, dijo el economista.

“El mundo trata de competir bajando precios y la Argentina sube precios vía impuestos”

Explicó Zuchowicki que “el dólar es la única forma de ahorro de la clase media. Aquel que no tiene mercaderías que puede atesorar, va y compra dólares”.

En relación a la dificultad del gobierno para frenar la suba del dólar, o mejor dicho la depreciación del peso, precisó que se trata de inyectar dinero en los bolsillos, pero es dinero de otros. “¿De dónde sale ese dinero?, de la recaudación no porque hay déficit fiscal; De algún impuesto extraordinario no porque es sacarle el dinero a uno para dárselo a otro. Sale de la emisión, o sea que no es real y tarde o temprano termina en inflación”.

