El régimen de Irán está aterrorizado, afirma un experto estadounidense

El régimen de Irán está temblando en sus botas, luego de que el ex Primer Ministro Benjamin Netanyahu revelara documentos secretos del programa nuclear asignados por el Mossad, dijo el martes un ex experto en Irán del Pentágono a The Jerusalén Post.

Harold Rhode pasó 28 años en el Pentágono y estudió en Irán antes de la revolución de 1979. El hablante fluido de farsi, que ahora está asociado con el Centro de Asuntos Públicos de Jerusalén, dijo que su punto de vista proviene de una ola de luchas internas iraníes recientes.

Dijo que cuando las cosas no van bien en Irán, los oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní y los ayatolas rivales comienzan a atacarse mutuamente en un juego de culpas públicas que expresa cuán expuestos y vulnerables sienten que su gobierno se ha convertido.

Rhode nombró al ayatolá Abdollah Javadi-Amoli del norte de Irán que ha estado atacando a sus rivales, diciendo que su corrupción estaba derribando al régimen.

Israel “humilló al gobierno de Irán por la captura de todo este material” dijo Rhode, y muchos iraníes se están burlando del régimen islámico en las redes sociales. Mientras que la Los medios de comunicación mundiales dejaron de cubrir las protestas contra el régimen hace meses, señaló, las protestas aún se están agitando.

El ex funcionario del Pentágono dijo que cuando pidió a amigos iraníes una lista de dónde estaban ocurriendo las protestas, dijeron que las protestas estaban tan extendidas que sería más fácil hacer una lista más corta de ciudades donde no estaban sucediendo. También dijo que la audaz incursión del Mossad “demuestra lo que piensan de los judíos: que son las personas más inteligentes de la tierra y que pueden hacer cualquier cosa”.

La semana pasada, se descubrió el cuerpo que probablemente era el del ex gobernante iraní Reza Shah Pahlavi, que había estado oculto por el régimen desde la revolución. Eso, señaló, ha llevado a muchos iraníes, que a menudo piensan supersticiosamente, a preguntarse si el descubrimiento es un presagio que indica que la revolución que condujo a la República Islámica fue un error.

Rhode dijo que al iraní promedio “no le gustaría nada más que despertar y tener este régimen de pesadilla terminado y ser nuevamente aceptado con orgullo como miembros de la comunidad internacional”.

En ese sentido, dijo, “ahora es el momento de tranquilizar a los iraníes, a quienes apoyamos en contra de sus gobernantes brutales, y aseguran al pueblo iraní que después de que se derroque su régimen terrorista, con gusto los recibiremos de nuevo en la comunidad de naciones”.

