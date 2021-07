Ahora es el momento de reavivar la relación de Israel con los judíos de EE. UU.

La imagen de Israel en los Estados Unidos ha sido severamente dañada por la imagen aparentemente “sólo ortodoxa” y anti-pluralista alimentada por los gobiernos israelíes durante la última década.

La mayoría de los israelíes saben poco sobre el Ministerio de Asuntos de la Diáspora. Muchos lo consideran una oficina innecesaria, ya que pocos, si es que hay alguno, conocen la naturaleza de las actividades de la oficina. En la sociedad israelí no hay una conversación real sobre cuál debería ser la actitud de Israel hacia los judíos estadounidenses, o si el Estado de Israel debería tomar alguna medida con respecto a los judíos estadounidenses, a pesar de que existe un ministerio gubernamental dedicado a esto que utiliza fondos estatales para operar.

La relación del Estado de Israel con los judíos del mundo ha sufrido muchos trastornos a lo largo de los años. Estados Unidos, un país que apoyó a Israel y proporcionó fondos durante su infancia, ahora se ha vuelto crítico con Israel y se ha involucrado en tratar de dar forma a la sociedad israelí. Las prioridades de las comunidades judías estadounidenses han cambiado a lo largo de los años, ya que educar a las generaciones más jóvenes y prevenir la asimilación se ha convertido en una tarea importante para la comunidad judía estadounidense. Estas comunidades también se encuentran ahora luchando contra un nuevo brote de antisemitismo, parte del cual está relacionado con la política israelí.

La política del Ministerio de Asuntos de la Diáspora en los últimos años se ha alineado con las opiniones de los partidos políticos israelíes de derecha, que ven a la ortodoxia judía como la única forma legítima de expresión judía en Israel y en el extranjero. La mayoría de los proyectos han sido dirigidos por organizaciones y asociaciones religiosas ortodoxas o ultraortodoxas, y los resultados hasta ahora no han logrado enfrentar los desafíos reales que enfrentan las comunidades judías en todo el mundo en la actualidad.

La última revisión de Pew sobre la identidad y la vida judía en los Estados Unidos ha pintado una imagen fracturada de la vida comunitaria judía en los Estados Unidos. El estudio mostró un alto porcentaje de judíos seculares o no afiliados con un 40% de los adultos jóvenes de entre 18 y 29 años que se identificaron como parte de este grupo y se definieron a sí mismos como “judíos sin religión”. Si bien algunos pueden participar en actividades culturales ligeras, muchos no sienten un sentido de pertenencia a la vida comunitaria judía o no se sienten lo suficientemente informados como para participar en actividades religiosas. Además, muchos sienten que tienen una relación débil, o no se identifican en absoluto, con Israel.

¿Qué puedo decir? La imagen de Israel en los Estados Unidos ha sido severamente dañada por la imagen aparentemente “sólo ortodoxa” y anti-pluralista alimentada por los gobiernos israelíes durante la última década.

