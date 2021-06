“Necesitamos salir de la mediocridad general que tiene hoy el debate en la Argentina” – Stolbizer

Margarita Stolbizer comenta en Radio Jai sus opiniones en cuanto a la gestión de Alberto Fernández, y su perspectiva en cuanto a las próximas elecciones legislativas.

La entrevistada explica que tiene una visión crítica de la administración actual, basada en tres dimensiones: sanitaria, educativa y económica.

En cuanto a la primera de ellas, Stolbizer entiende que se determina principalmente por la mala dirección de lo relacionado a la adquisición y distribución de vacunas, catalogándolo de no transparente e ineficaz y agregando que, “nunca supimos que contrataron, porque contrataron, cuanto pagaron, cuando van a venir… no se conocen los contenidos de los contratos”. A aquello le suma el escándalo relacionado con los vacunados vip criticando a la ministra de salud, Carla Vizzotti, por hipócrita: “Es muy fácil hablar desde los que salvaron a sus familiares, que les cuentan a aquellos que murieron por no haber accedido a tiempo a las vacunas, por no haberse colado en la fila”.

En lo que concierne a la educación, afirma que “Argentina va a contramano del mundo”. Explaya que mientras en el exterior la política fue que las escuelas sean lo último en cerrar y lo primero en abrir, en Argentina la lógica fue la inversa. “Hemos tenido un año y medio sin clase presencial” declara, explicando que las consecuencias de aquello no son únicamente pedagógicas, sino que también afectan las organizaciones familiares y profundiza las desigualdades dado a las diferencias en el acceso a la virtualidad.

Con respecto al tercero de los ejes analizados, el económico, Stolbizer crítica al gobierno por haciendo uso de tres indicadores: la inflación de los productos de la canasta básica alimentaria “que es tremenda”, el retraso en relación a la inflación del aumento de los salarios y las jubilaciones, y la gran pérdida de empleo.

Por otro lado, en cuanto a las elecciones legislativas que se avecinan, crítica a la clase política por lo que llama un “déficit de agenda, de discusión de contenidos”. Sostiene, que la discusión actualmente no se está dando en relación a políticas públicas concretas, sino a simplemente la conformación de las coaliciones electorales: “otra vez la discusión es con quien vas a estar… y no hay discusión seria de contenidos”. Aquello se debe, según explica, a que en Argentina “las coaliciones electorales se arman muy eficazmente para ganar elecciones, pero no para gobernar bien”. Esto sucedió tanto en la formación del gobierno actual, con la incorporación de Alberto Fernández y Sergio Massa y el desplazamiento estratégico de Cristina a la vicepresidencia, permitiéndoles ganar las elecciones pero conduciendo a un gobierno defectuoso, así como también con el gobierno de Macri llevado a poder por la coalición ensamblada por Juntos por el Cambio, pero gobernando también con serias problemáticas.

Por último, Margarita Stolbizer, declara su apoyo hacia la figura de Facundo Manes, candidato a diputado del Partido Radical de la Provincia de Buenos Aires: “Nos genera una expectativa muy grande, casi una ilusión, la irrupción de Facundo Manes en la actividad política, porque es una persona que realmente nos inspira, oxigena la política”, añadiendo que, “necesitamos salir de la mediocridad general que tiene hoy el debate en la Argentina, Facundo Manes aporta en esa dirección”.

Por TP/RJ

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai