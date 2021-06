El presidente español, Pedro Sánchez, anunció el indulto de los nueves líderes políticos que encabezaron el intento independentista de Cataluña en 2017.

Para conocer sobre este hecho y sobre sus implicancias en la actualidad política de España, conversamos con Alberto Priego, doctor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Ciencias Políticas y docente universitario.

“Para poder entender el porqué de las razones independentistas de Cataluña, hay que tomar en consideración algunos datos históricos y los puntos que se consideran básicos de una y otra postura en un conflicto”. Quizás, el primer momento en que Cataluña se planteó el tema de la autonomía, fue en el siglo XVIII, cuando surgió la cuestión sucesoria entre las casas reales de los Borbones y la Casa de Austria, y que Cataluña apoyó a esta última. Posteriormente, hubo un momento de esplendor en el siglo XIX, y más tarde en 1931 con la 2da República, cuando gozó de un estatus especial de autonomía. Ya con la Constitución de 1978, logró conjuntamente con el País Vasco una autonomía aún mayor.

Sobre la razón que llevaría al Jefe de Gobierno español a la decisión de indultar a estos políticos que realizaran el referéndum y la declaración unilateral de independencia, el entrevistado sugirió que lo que muchos opinan, indultar supone el fin de un conflicto, y en una contienda, siempre una de las partes tiene que ceder.

Sin embargo, aclaró que, en este caso, se trata de un indulto parcial, solo por la pena de cárcel que les resta, pero que no los exime de la inhabilitación de ejercer cargos públicos, y que, si llegaran a delinquir en los próximos seis años, el indulto se revocaría. Esta medida, es solo un paso para buscar cooperación, y retomar el diálogo tan deteriorado en los últimos años.

Los independentistas, por su parte consideran insuficiente el indulto, y piden la amnistía. Pero en ese caso no se reconocería su culpabilidad.

“El indulto implica que se reconoce la culpabilidad y al Tribunal que lo ha llevado a cabo, la Amnistía, que no se ha cometido ningún delito”, explica Priego. Y que los independentistas lo que quieren es que la celebración del Referendum no tuviera ningún componente delictivo. Pero el gobierno no deja de reconocer que son culpables y que han sido juzgados de manera justa y luego, condenados, y con este indulto a la pena de cárcel que les queda por cumplir, se tiende al diálogo y a la colaboración.

Acerca de quién gobierna Cataluña, el doctor Priego afirmó que lo hace el gobierno central en algunas áreas, y que la mayor parte de las competencias las tiene el gobierno autonómico liderado Izquierda Republicana de Cataluña y un partido afín.

“Cataluña nunca fue independiente”, sostuvo con firmeza Priego. Y dijo que gozó algo de autonomía (menos a la de ahora) entre 1931 y 1939.

Sobre la suerte de esos líderes políticos que impulsaron ese movimiento de independencia, indicó que algunos están cumpliendo su condena en la cárcel, los que han sido ahora indultados, y que otros cuatro, se encuentran fugados de la Justicia en distintos lugares de Europa.

Para finalizar, opinó que el apoyo popular a la independencia de Cataluña viene, desde hace varios años, descendiendo en forma significativa; y que, no obstante, es una sociedad polarizada, dividida y que ese apoyo va cambiando cada vez.

“Ningún país del mundo, ni siquiera Rusia, reconoció a Cataluña como un Estado independiente. Por lo tanto, para que un Estado pueda serlo, debería contar con el reconocimiento internacional; y que, en el caso de Cataluña, no se ha dado”, cerró.

Redacción gentileza de Cita Litvak para Radio Jai

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai