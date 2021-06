En estos últimos días Israel y Hamas cesaron el fuego y en el estado judío se eligió el nuevo primer ministro, con este escenario, el cronista e historiador Mario Sinay, describió la situación social en el programa Pensando las Noticias y los nuevos desafíos a enfrentar: “la prioridad fue finalizar con un gobierno de Netanyahu y están muy contentos, un gobierno que duró 12 años, sin embargo también hay sentimiento de preocupación, será un gobierno estable, podrán gobernar, cumplirán, tenemos serias preocupaciones pero también mucha esperanza”.

Refiriéndose al nuevo gobierno, continuó señalando el cambio generacional que existe, ya que la edad de Netanyahu es de 71 mientras que los nuevos mandatarios recién pasan los 50. “en promedio son 20 años menor”, “es un buen momento para el cambio recordando que Netanyahu está acusado de fraude y la justicia está amenazada”.

Acorde a la situación en el país, este gobierno deberá enfrentar distintos escenarios en lo social, político e incluso en el área de la salud. “Podrán hacer cosas estatales, populares y en consenso, como bajar el desempleo y generar nuevas fuentes de trabajo”. De esto se habló y mucho, ya que se espera mucho de esto a raíz del cambio de Israel hace tres años. Israel no tiene presupuesto estatal “no está en la agenda el conflicto palestino, no en el primer año por lo menos” y siguió comentando que “también está el tema de los árabes israelíes donde puede haber una gran oportunidad o un peligro existencial y yo ahí veo una gran oportunidad”

Ayer hubo una pequeña escalada de fuego entre Hamas e Israel donde el estado judío alcanzó algunos objetivos claves, “ayer el nuevo gobierno pasó su primera prueba de fuego” señaló sobre esto.

También el día de ayer fue una jornada histórica para el país, ya que se levantó la orden de uso de barbijo obligatorio “es un gran logro de Netanyahu y nadie va a negar sus cosas buenas, lástima que termine de esta manera” por último hablo sobre la situación de Netanyahu en el Likud, donde dijo que “tiene una posición muy fuerte y quiere adelantar elecciones en el Likud”

