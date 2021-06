Un nuevo gobierno en Israel, acabó la era de Bibi Netanyahu

Como siempre dije, cuando escuchan a un israelí, es importante saber con quién esta hablando, a quién representa y cual es su postura política. También es importante, que quien nos hable no sea un fanático y sea lo más objetivo posible.

Yo no represento a nadie, no estoy afiliado a ningún partido político, pero me identifico con los social demócratas y la izquierda Israelí.

Voté y apoyo a un gobierno de cambio, un gobierno de unidad nacional, representado por ocho partidos políticos: tres de derecha, (Yemina de Naftali Benet, Tikva Jadasha de Guidon Saar e Israel Beiteinu de Avigdor Liberman), dos partidos de centro Yesh Atid de Yair Lapid y Kajol Lavan de Benny Gantz), dos partidos de izquierda, (Avoda de Meirav Michaeli y Meretz de Nitzan Orovitz), y un partido islamista, (Raam de Mantzur Abbas).

Es la primera vez en la historia de Israel, que un partido Árabe forma parte de un gobierno. Esto nos lleva a cuestionarnos: ¿Una oportunidad histórica? ¿O un peligro existencial?

Tenemos que recordar que estas, las cuartas elecciones, no fueron elecciones políticas, sino elecciones sobre: ¡Bibi si! O ¡Bibi no!.

Tenemos un Primer Ministro acusado de tres cargos: Soborno, Fraude y Abuso de Confianza. Sin presupuesto nacional y con una amenaza al sistema judicial.

Un Nuevo Gobierno… ¿Una Nueva Esperanza?

No es un gobierno de Izquierda Radical, como Bibi quiere presentarlo.

No es un peligro para Israel. No robaron las elecciones…

Además, fue Bibi quien negoció con Mantzur Abbas primero.

¿Tenemos motivos de estar contentos?

Si la prioridad fue finalizar con la era de 12 años de Bibi Natanyahu, ¡entonces sí!

Sin embargo, creo que el sentimiento dominante es de preocupación.

Una preocupación profunda y pesada. ¿Será un gobierno estable? ¿Podrá gobernar? ¿Cumplirá con sus propósitos? ¿Quién nos asegura que lo harán mejor que Bibi?­ ¿Cuánto tiempo aguantará este gobierno?

¿Habrá Estabilidad y se logrará calmar la brecha social?

¿Logrará Bibi de desestabilizar la coalición?

¿Qué tipo de Gobierno será?

Un Gobierno heterogéneo. Su Lema: Unidad y Estabilidad.

Podrá manejar solamente una agenda socioeconómica, de temas estatales y populares en consenso.

Tratará de integrar de los Árabes Israelíes a la Sociedad Israelí.

La primera promesa de Yair Lapid no se cumplió: Un supuesto gobierno de 18 Ministros… paso a ser un gobierno de 28 Ministros.

Más de lo que esperábamos… Menos de lo que nos merecemos…

Dr. Mario Sinay

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai