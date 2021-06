El apoyo de Argentina a la investigación de la eventual ocurrencia de crímenes de lesa humanidad por parte de Israel, sumado a diversas afirmaciones realizadas por el Canciller y el Presidente desde el inicio del conflicto, revelan el posicionamiento gubernamental y su visión simpatizante, ó al menos no condenatoria en una primera instancia hacia las organizaciones militantes del fundamentalismo islámico. El conflicto militar iniciado con el lanzamiento de misiles desde Gaza por la organización terrorista Hamas hacia la población civil israelí tuvo una reacción defensiva por parte de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) en un inicio, la cual se transformó en ofensiva en la medida en que la frecuencia y envergadura de misiles fue in crescendo. El final del drama estaba consabido desde un inicio por todos los participantes del conflicto: el victimario e investigado sería Israel, y la víctima la población civil gazatí. En cuanto a Hamas y otros grupos armados que lanzaron 4mil misiles sobre la población civil israelí, la exPresidenta de Chile y miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU Bachelet consideró que también (sic!) constituye “una clara violación del derecho internacional humanitario”, pero la ONU no sugirió investigación alguna en ese sentido.

Héctor Helman

