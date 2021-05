Se vendría el gobierno del cambio

Bennett “Pensamos en acuerdos por encima de lo que nos diferencia”

Naftalí Bennett, casi ya futuro premier de Israel por dos años, dijo que en la reciente conferencia de prensa que “el pueblo de Israel debe estar tranquilo. Formamos una lista que representa muchas voces pero que han decidido dejar de lado diferencias para mirar lo que los une “. ” Israel atraviesa una crisis política inédita en su historia y en la de la humanidad. No podemos volver a los errores que nos llevaron a la destrucción hace 2.000 años. Haremos un gobierno de unidad e invitamos a otros partidos a unirse a esta coalición de unidad nacional. No hay que hablar más de yo sino de nosotros. La izquierda israelí hizo grandes concesiones para formar esta coalición que esperemos termine gobernando el país”, dijo Bennett, el futuro primer ministro y primer religioso que ocupará ese cargo durante dos años hasta que sea sucedido por Lapid, al que denomino ” su amigo y no mi rival ”

Netanyahu le responde a Bennet:

“Engañas a la gente”

En respuesta al reciente mensaje dado por Bennett, a los pocos minutos, el premier Netanyahu respondió con dureza y llamó a los diputados ” a no ponerse de lado de un gobierno de izquierda que llevará al país a la inseguridad y a la rendición ante el Hamas ”

En un muy extenso mensaje dijo que ” fui votado por millones de personas y salí primero pero ahora soy desplazado por un diputado que gobernará con 6 mandatos “. ” Es el engaño del siglo; tus valores no tienen precio. Nadie sabe lo que quieres hacer con del país. Mi brújula funciona; la tuya, no.”, dijo. ” Necesitamos una respuesta superadora. Bennet no quiere nuevas elecciones porque desaparecería del mapa electoral. Solo le interesa gobernar un período un gobierno que pondrá en peligro la seguridad de Israel, que abandonará los asentamientos en Judea y Samaria donde la izquierda no construirá nuevos caminos “. En otro párrafo dijo, ¿ Zandberg luchará contra el Hamas o las amenazas de Irán si están dispuestos a conciliar en un acuerdo que no le conviene a Israel ?

¿Ellos defenderán a nuestros soldados si los acusan en los tribunales internacionales? Y terminó diciendo que ” se formaría un gobierno sostenido por árabes anti-sionistas; un gobierno de derrotistas y engañadores.

