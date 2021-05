Farmacias y pandemia en Argentina

Néstor Adrián Caprov, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Lanús, comenta en Pensando las Noticias, cual es la situación del sector farmacológico, de sus trabajadores y el impacto de la pandemia en la venta de medicamentos.

El entrevistado, comienza enfatizando el impacto de la crisis económica en los usuarios de las farmacias: “La inflación se está comiendo los bolsillos de toda la gente, entonces se hace cada vez más inaccesible acceder a los medicamentos si no es a través de una obra social”, por ello agrega que a pesar de que al igual que los alimentos, son considerados por el gobierno como esenciales, “el acceso a los medicamentos parecería no serlo”.

En cuanto a la situación sanitaria de los trabajadores de su ámbito, explica que los farmacéuticos y bioquímicos tuvieron en un primer momento acceso a la vacuna, pero que sin embargo muchos a lo largo del país no han sido vacunados debido a la falta de un “acceso fácil” a la misma. Ello genera que haya “farmacias cerradas por infección de covid […] mucho personal de licencia por contagio directo o infectados propiamente dicho”. A ello se le suma, que en general el “personal de salud, médicos, farmacéuticos, bioquímicos, camilleros, asistentes, etc., aparte de mal pagos, no [tienen] una cobertura de equipamiento y asistencia con respecto a los cuidados higiénico-sanitarios”. Como si ello fuera poco, el gobierno hace oídos sordos a los reclamos: “La respuesta oficial es la no respuesta”, sintetiza Caprov.

Por otro lado, el presidente del Colegio de Farmacéuticos explica que a pesar de que hubo una tendencia ascendente en las ventas de todas las familias farmacológicas, el incremento en aquellos “que van al sistema nervioso: ansiolíticos, antidepresivos, neurolépticos” fue aún mayor. Según explica, probablemente aquello se deba a las patologías generadas por el propio encierro.

