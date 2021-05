Radio Jai dialogó con Natasha Niebieskikwiat la periodista que publicó la información del retiro de la denuncia por parte del gobierno argentino contra la dictadura de Venezuela encabezada por Nicolás Maduro por la violación de los derechos humanos. La periodista del diario Clarín cuenta con un programa semanal en Radio Jai los domingos por la mañana, “la vuelta al mundo en 60”.

“Por momentos, hay que dejar de pensar que es la política exterior de Cristina Kirchner para decir que es la de Alberto Fernández”, que fue el mandatario quien tomó esa decisión “presionado por los sectores más duros del kirchnerismo”.

Sin embargo: “Lo más grave de todo en estas horas fue la decisión argentina que escondieron de retirarse del Grupo Lima y, al día siguiente, retirar la carpeta por la que Argentina denunciaba a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad”.

En las últimas horas, el presidente de la Nación, mantuvo una extensa videoconferencia con la canciller alemana, Ángela Merkel, sobre la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Todo es contradictorio en este Estado, lo que no lo es, es la hiper presencia en nuestras vidas, el tipo de intervención estatista que le gusta al gobierno”. “La decisión de Ángela Merkel es de ayudar a la Argentina, de eso no hay dudas, pero todos piden lo mismo: que Argentina arregle sus asuntos, primero con el FMI y luego que se establezca una situación concreta de programa económico y de programa con el FMI”. “Ese programa de gobierno no aparece”.

Muchas voces dicen que el país va por el mismo camino que lidera Nicolás Maduro, sin embargo, la periodista retrucó: “La Argentina no tiene las mismas características que Venezuela, pero creo que hay un coqueteo y un deseo profundo de adoptar medidas como en Venezuela”.

Además, aludió al grupo político kirchnerista: “A ´La Cámpora´ le gusta mucho el modelo chino, un capitalismo autoritario con una hiper presencia del Estado en toda la vida y con una idea de que se trabaja para el colectivo pero que hay una clase burguesa de poder”.

Alberto Fernández “es un presidente que dice a una persona una cosa y a otra, otra. Ha traicionado ese 10 o 15 por ciento que lo votó, no siendo el hombre que más votos tenía, sino que era ella, Cristina Kirchner”. “Ahora que está en el poder se le notan las debilidades, que no tiene equipo, que tiene muy poca gente para sí y, sobre todo, que no se anima a romper con ella”.

“Su palabra es muy poco respetable”.

Por GS/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai