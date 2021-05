En la cuna de la Cabalá con el Rabino Daniel Chapan

El video tiene una connotacion diferente hoy cuando lo muestro de cuando lo filmamos hace 10 dias. Quien iba a pensar que 6 dias despues de estar alli mismo, 45 personas perderian sus vidas aplastados por una multitud desconcertada. De todas maneras, en el mismo podran ver como fueron los preparativos para semejante evento en el monte Meron y aprender al mismo tiempo sobre Cabala y Mistica.

El tema de la Cabalah es algo que siempre me intereso y me enfurecio al mismo tiempo, es de esos temas que no importa cuanto uno lo profundizas que jamas quedas conforme. Eso por lo menos creia.

Considerando que no hay nada mejor que aprovechar las riquezas que me rodean, ellas lograron vencer mi furia y lograron aclarar absolutamente todas mis dudas mientras recorria los mismo lugares donde nacio y se desarrollo aquellas ideas misticas.

El Viernes pasado me sente en los asientos que los pioneros de la Cabalah alguna vez se sentaron, visite la casa de un amigo Cabalista que vive en un asentamiento Cabalista, me perdi por las callejuelas de Safed, logre entrar en los rincones menos soñados –por la puerta principal, por el costado e incluso por la ventana cuando hizo falta-, subi y baje, camine, respire, toque, oli, senti el gusto y oi Cabalah y por sobre todo, lo hice en compañia de un Rabino experto en el tema. Un amigo Cabalista que se entrego por completo para enseñarme a mi (y a ustedes) los origenes de la misma, desde el mismo lugar de los hechos.

