Netanyahu en el lugar de la tragedia: Entre los 44 muertos hay niños y adolescentes

Han pasado largas horas desde el desastre en Meron, en el que 44 personas murieron y más de 100 heridas, y la identificación de las víctimas está a punto de terminar: policías y hospitales han entregado centros de información al público, según declaraciones del ministerio de salud.

Israel Kreuss, un seguidor de “Toldot Aharon” que estaba en la celebración en Meron, dijo que “tomó un tiempo hasta que la gente en Mea Shearim supiera quién resultó herido y quién murió. Casi todas las casas en nuestro jasidismo tienen un niño que recibe un halka en Meron “. El desastre ocurrió cerca del complejo de iluminación de la montaña, cuando las personas se cayeron unas sobre otras en uno de los caminos de salida.

Luego de una consulta urgente entre el Fiscal General Avichai Mandelblit y el Fiscal Adjunto del Estado, Amit Isman y otros miembros de alto rango de la Fiscalía del Estado, se decidió que se comenzaría de inmediato una investigación sobre el desastre en Meron. Mandelblit decidió que la policía no recopilaría en esta etapa testimonios de los agentes involucrados en el incidente, como parte de la investigación policial que ya se ha abierto. “El Fiscal General y el Fiscal del Estado en funciones realizarán más evaluaciones de la situación y tomarán las decisiones apropiadas de acuerdo con el progreso de la investigación”, se informó.

Anteriormente, el jefe de la División de Investigaciones e Inteligencia de la Policía (DIP), el superintendente Yigal Ben Shalom, solicitó al Fiscal General y al Fiscal del Estado en funciones que ordenaran la transferencia del trágico incidente en el complejo de celebraciones de Meron al Departamento de Investigaciones de la Policía.

Al mismo tiempo, la policía inició en la mañana la identificación de las víctimas y para ello solicitó a los familiares de los desaparecidos que se equiparan antes de llegar al Instituto de Medicina Forense de Abu Kabir con cualquier dato que pudiera indicar o ayudar a identificar a los desaparecidos. A raíz de los preparativos para la llegada de mucha gente al Instituto de Medicina Forense, esta mañana la policía bloqueó las calles cercanas y pidió al público que se abstuviera de llegar a la zona.

El ministro de Salud, Yuli Edelstein, que vino a visitar a los heridos en el hospital Ziv de Tzfat, dijo: “Gracias a Dios, una gran parte de los heridos que llegaron a los hospitales ya han sido dados de alta y otros serán dados de alta durante el día”. “La gran mayoría de las familias saben dónde están sus seres queridos “.

Edelstein agregó: “La mayoría de las lesiones que vi en una visita a los heridos son traumatismos ortopédicos, fracturas, cosas así, como resultado de la presión seguramente comprobaremos como gobierno qué pasó exactamente. Ahora mismo, escuché por los testimonios de los heridos, lo rápido y efectivo que actuó MADA (Maguen David Adom) el sindicato de rescate y todas las fuerzas de emergencia.

El ministro de Seguridad Nacional, Amir Ohana, dijo que “anoche ocurrió un terrible desastre en Meron. Está claro que se necesitará una investigación independiente en todos los aspectos relacionados con la planificación de eventos, preparativos, responsabilidades, infraestructura, etc. a las familias y rezar por la pronta recuperación de los heridos “.

Uno de los muertos en el desastre es un hombre de 33 años que dejó una esposa y nueve hijos huérfanos. Su hermana se enteró de su muerte en un grupo de WhatsApp. Después de ser expuesta a la información sobre su muerte, ella escribió: “Soy su hermana y gracias por actualizar”.

El municipio dijo que “entre los fallecidos se encuentran niños, adolescentes y jóvenes al inicio de sus vidas, entre ellos el padre de un bebé de dos semanas. Actualmente conocemos a nueve vecinos desaparecidos de la ciudad. El Departamento de Emergencias está listo para responder a todas las familias necesitadas.

“Estábamos preparados para ayudar a las familias a nivel técnico en términos de funeral, entierro, asistencia con la comida de Shabat, preparación para Shiva y transporte de los miembros de la familia según sea necesario. El deseo es llevar al entierro antes de Shabat, pero hay una demora en la transferencia los cuerpos de Abu Kabir. Si la identificación no se hace antes de las 17:00 “El funeral tendrá lugar al final del Shabat. Esta es una tragedia grave, el pueblo de Israel no ha experimentado tal desastre a nivel nacional”.

Zeev Schechter, director administrativo de Ezer Mitzion dijo: “Todo Bnei Brak estará de luto en los próximos días. Las llamadas al call center no paran, recibimos más de mil llamadas, 400 familias buscaron a sus seres queridos. Familias bajo presión, madres confundidas, agonía muy severa. Este es un terremoto en Bnei Brak “.

Alrededor de las 3:00 a.m., las ambulancias terminaron de evacuar a todos los heridos, incluidos 23 en estado crítico, a hospitales de la región norte, y posteriormente la policía continuó con sus esfuerzos para evacuar a todos los participantes del monte Meron.

Una investigación policial preliminar reveló que algunos de los ocupantes del lugar se resbalaron por las escaleras, creando una “avalancha humana”, bajo la cual los ocupantes fueron aplastados. Los bomberos rescataron a los atrapados, con la ayuda de helicópteros de la Fuerza Aérea y cazas de la Unidad 669.

El superintendente Shimon Lavi, el comandante del distrito, dijo esta mañana: “Una noche difícil, una noche trágica. Yo, Shimon Lavi, tengo la responsabilidad general, para bien o para mal. Estoy listo para cualquier investigación. Estábamos preparados para todos los escenarios , sucedió este incidente. Estamos en la etapa de recolección de pruebas para llegar a la verdad. “Videos que no tienen nada que ver con la realidad. Por lo que recibí, los policías salvaron vidas. En esta etapa, el el principal esfuerzo es evacuar a los celebrantes de la zona de la montaña a sus casas. Hago un llamado al público para que evacue el lugar, no tiene sentido venir aquí ”.

Por la mañana muchos autobuses comenzaron a evacuar a los participantes restantes. Las fuerzas policiales han cerrado el recinto desde todas las direcciones y no permiten el paso excepto al personal de seguridad y medios de comunicación. Las muertes de 38 de personas se determinaron en el lugar y en el Hospital Ziv de Tzfat, se determinaron las muertes de otros seis. 47 heridos fueron evacuados al hospital de Ziv, 27 a Nahariya, 26 a Poria en Tiberíades y siete heridos a Rambm en Haifa. Según informes del hospital, la condición de 23 de los heridos está severamente definida.

Tras los informes del desastre, algunos de los sistemas celulares de la montaña colapsaron y muchas personas no pudieron comunicarse con sus familiares en el complejo. La policía actualizó que está “al tanto de los intentos de familiares y parientes de intentar comunicarse con sus seres queridos que se encuentran en la zona de Meron por teléfono celular, y aclara que en toda la zona serrana existe un problema de recepción celular que no permite realizar y recibir llamadas “.

El paramédico de MADA, Omri Hochman, quien fue uno de los primeros en tratar a los heridos, dijo: “Llegamos al lugar cuando hubo una gran conmoción y decenas de personas corrieron en nuestra dirección. Nos gritaron adónde ir y nos dijeron que había decenas de heridos. El panorama era muy difícil, decenas de heridos yacían cerca de la tribuna y en la pendiente y decenas más caminaban sufriendo diversas lesiones. Las grandes fuerzas iniciaron el tratamiento médico y la reanimación, y con la ayuda de camillas rescatamos a los heridos a las clínicas del MADA en la montaña. Desde allí continuamos el tratamiento de ambulancias y helicópteros a los hospitales del norte del país y en Jerusalén “.

Dvir Cohen, de 25 años, de Jerusalén, quien fue trasladado al Hospital Ziv en Tzfat, dijo que “había gente que quería salir. Debido a la presión,todos comenzaron a empujar y todo el mundo rodó sobre ellos. La gente grande se derrumbó sobre la gente pequeña. Cientos de personas cayeron sobre mí”.

Añadió: “Gracias a Dios, las fuerzas de rescate también dieron poder a otras personas. Todos los que tenían una mano para ayudar empezaron a tirar de la gente, una encima de la otra, como una pila de Lego. 10 minutos. Gracias a Dios no hay descansos y nada. Saludable e intacto. En tiempos anteriores en Meron no era así. Usualmente todo es ordenado, controlado, la gente entra en orden, sale en orden, está feliz. Vuelven a casa sanos e intactos. Hay presión de personas que probablemente no estaban lo suficientemente preparadas para ello “.

“El presidente Reuven Rivlin dijo que estaba siguiendo los informes “con gran ansiedad” “y orando por la curación de los heridos.” El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que “todos oramos por la curación de los heridos” y pidió “fortalecer las fuerzas de rescate que operan allí”. El gran rabino David Lau, quien estuvo presente en el momento del desastre en la montaña, dijo que “llama a todo el pueblo de Israel a unirse, leer los Salmos ahora y orar por su curación”.

Se estima que más de 100.000 personas participaron en la celebración en el Monte Meron, que comenzó anoche a las 20:00 horas.

Sivan Gobrin desde Israel

