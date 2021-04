Israel y Líbano pretenden reiniciar conversaciones sobre fronteras marítimas

“Estamos evaluando la reanudación de las conversaciones sobre el territorio en disputa, dijo el portavoz del ministro de Energía, Yuval Steinitz.

El periódico libanés pro-Hezbollah Al Akhbar dijo que las conversaciones se llevarán a cabo el lunes, pero la parte israelí dijo que la fecha aún ha sido determinado.

Israel y Líbano iniciaron negociaciones por primera vez en 30 años el año pasado, con la mediación de Estados Unidos. Si las conversaciones se retoman, será la primera vez que se involucrará la administración de Biden.

El “territorio en disputa conocido” se refiere a un área triangular del mar Mediterráneo que comienza en la frontera terrestre de los países y mide 5-6 km. de ancho en promedio. El área sería aproximadamente el 2% de las fronteras económicas de Israel.

Durante las cuatro rondas de conversaciones anteriores, en octubre y noviembre de 2020, Líbano aumentó su demanda con una línea que se extendía mucho más al sur, aumentando el área en disputa de unos 860 a 2.300 kilómetros cuadrados.

Hace dos semanas, el ministro libanés de Obras Públicas y Transportes, Michel Najjar, anunció que las mayores demandas serían presentadas en la ONU, pero el presidente libanés Michel Aoun no avanzó con el proceso.

Se espera que Aoun se reúna con la delegación militar que conduce las conversaciones en los próximos días para discutir la posición libanesa, informó Al Akhbar.

Israel elaboró ​​su propio mapa en respuesta a las crecientes demandas del Líbano, reclamando más del doble del área del Mar Mediterráneo que está actualmente en disputa. El mapa fue publicado por primera vez por The Jerusalem Post el lunes.

El Ministerio de Energía solo planea usar el mapa si Líbano avanza con la presentación de su nueva posición a la ONU.

Ambos países esperan que el establecimiento de la frontera fomente una mayor exploración de gas en el área.

Israel ya bombea cantidades significativas de gas del Mediterráneo, pero el Líbano aún no lo ha hecho.

La semana pasada, tras una reunión con Aoun, el subsecretario de Estado de Asuntos Políticos de Estados Unidos, David Hale, dijo que las negociaciones entre Israel y el Líbano “tienen el potencial de desbloquear importantes beneficios económicos para el Líbano, esto es aún más crítico en el contexto de la grave crisis económica que enfrenta el país”, dijo.

La fuente del Ministerio de Energía expresó su esperanza de que las conversaciones se reinicien bajo la administración de Biden y sean productivas.

Por MB/RJ

Con información de The Jerusalem Post