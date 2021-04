Los magistrados consideran ilegal de la decisión de Netanyahu sobre el ministro de justicia

El Tribunal Superior, que congela el nombramiento del Likudnik y ministro de Cooperación Regional, Ofir Akunis, puede estar a punto de nombrar al ministro de Defensa y presidente de Kajol Laban, Benny Gantz

Un día sin precedentes de drama legal terminó con el Tribunal Superior de Justicia congelando el repentino intento de nombramiento del Likudnik y ministro de Cooperación Regional Ofir Akunis como ministro de Justicia.

Se espera que los jueces decidan quién será el ministro de justicia el miércoles, aunque los giros y vueltas del martes demostraron cuán inflamable es la situación.

La decisión de congelar en lugar de rechazar la cita elimina cualquier presión de las acciones que Akunis podría haber tomado, al tiempo que les da un respiro a todos.

El Tribunal Superior también ordenó una nueva audiencia, además de ordenar a todas las partes que presenten sus posiciones legales actualizadas.

A media tarde del martes, después de horas de una tormentosa reunión de gabinete, el Likud y sus aliados votaron para nombrar a Akunis, a pesar de que el fiscal general Avichai Mandelblit dictaminó que la votación era ilegal porque Azul y Blanco no lo había consentido.

La reunión en sí se produjo bajo la presión de Mandelblit, el Tribunal Superior y el primer ministro suplente Benny Gantz; luego de casi un mes en el que el puesto estuvo vacante.

Gantz ocupó el puesto por un período temporal de tres meses hasta principios de abril, pero el primer ministro Benjamin Netanyahu ha impedido que su partido, Azul y Blanco, lo cubra permanentemente desde entonces.

Durante la reunión del gabinete, hubo frecuentes gritos, acusaciones de conflicto de intereses, violación de la ley y una sensación generalizada de que el Likud y Azul y Blanco apenas podían sentarse en la misma sala; y mucho menos resolver el problema.

Netanyahu afirmó que no tenía sentido nombrar un ministro de justicia permanente que pudiera atar las manos del próximo gobierno sobre ciertos temas, cuando un nuevo gobierno podría surgir en cualquier momento.

En cambio, sugirió otorgar ciertos poderes del ministro de justicia a Gantz para resolver problemas específicos, o tener negociaciones políticas separadas y más amplias con el líder Azul y Blanco.

En el momento, Gantz y otros funcionarios de Azul y Blanco dijeron que Netanyahu estaba actuando cínicamente, e incluso violando las leyes de conflicto de intereses que le impiden involucrarse en asuntos de aplicación de la ley mientras está bajo acusación. (The Jerusalem Post)

El ministro de Seguridad Pública, Amir Ohana, replicó que el propio Gantz tiene problemas de conflicto de intereses debido a la investigación de la saga de la Quinta Dimensión (aunque no es un sospechoso allí) y que el acuerdo de coalición que faculta a Gantz para decidir quién será el ministro de justicia ahora que hay una nueva Knesset es nulo y sin efecto.

Mandelblit dijo que nadie tiene un conflicto de intereses sobre el tema, pero que se necesita un ministro de justicia para resolver el problema de los presos no vacunados que llegan a los tribunales.

Añadió que si el Tribunal Superior debe intervenir y nombrar a un ministro de justicia, sería un desastre.

En un momento impactante, Netanyahu le negó a Mandelblit el derecho a hablar antes de celebrar la votación para aprobar a Akunis, lo que le permitió declarar la votación ilegal solo después de que ya se había celebrado.

Más tarde los jueces del Tribunal Superior parecieron decir que estaban de acuerdo con Mandelblit: que Netanyahu y el Likud habían violado su propio acuerdo de coalición con Azul y Blanco al realizar una votación sin reconocer el veto de la otra parte.

Según el acuerdo de coalición, el Likud controla un conjunto de ministerios y Azul y Blanco controla otro, incluido el Ministerio de Justicia.

Mandelblit le dio permiso a Netanyahu a traer al abogado David Peter para que lo representara, ya que las diferencias entre las partes lo dejaron incapaz de defender la posición del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, Peter se enfrentó a una audiencia dura con los jueces cortándolo de izquierda a derecha e insistiendo en que reconociera que las opiniones de Mandelblit eran vinculantes para Netanyahu.

Además, dijeron que era muy problemático que Netanyahu hubiera impedido a Mandelblit hablar antes de la votación sobre Akunis.

Además, le dijeron a Peter que el Tribunal Supremo no es como un amigo en el patio de recreo al que se le puede “raspar la rodilla” en respuesta al primer ministro que siente que los jueces “le han dado la espalda a la pared”.

Más bien, los jueces dijeron que Netanyahu, al tomar el poder de un ministerio en violación al acuerdo de coalición que acordó y consagró en la ley, era una cuestión de importancia constitucional primordial para la jurisdicción de la corte.

Netanyahu emitió una advertencia en Facebook explicando sus acciones, culpando a Gantz por romper un nuevo acuerdo y aconsejando al Tribunal Superior que se mantuviera al margen del tema y lo dejara en manos de los políticos.

Gantz emitió un video en Facebook criticando a Netanyahu como un violador crónico de acuerdos y pidiendo a cualquiera que esté considerando sus propuestas para un nuevo gobierno de rotación que se dé cuenta de que el primer ministro rompería cualquier acuerdo más adelante.