Kerry niega haber informado a la canciller iraní sobre los ataques israelíes en Siria

Varios republicanos expresaron su indignación por las acusaciones contra Kerry y criticaron al exsecretario de Estado por supuestamente filtrar información confidencial.

El exsecretario de Estado y actual enviado presidencial especial para el clima, John Kerry, negó el lunes las acusaciones de que había divulgado información sobre los ataques aéreos israelíes en Siria al ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, después de que Zarif afirmó en un entrevista filtrada que se había enterado de los ataques. de Kerry.

En una entrevista filtrada publicada por Iran International y The New York Times esta semana, Zarif afirmó que se mantuvo en la oscuridad sobre los ataques aéreos israelíes en Siria, diciendo: “Fue el exsecretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, John Kerry, quien me dijo que Israel había lanzado más de 200 ataques a las fuerzas iraníes en Siria “.

La estación de televisión en persa con sede en el Reino Unido arrojó dudas sobre la probabilidad de que esta afirmación fuera cierta, ya que los medios internacionales habían informado sobre ataques aéreos israelíes en Siria.

I can tell you that this story and these allegations are unequivocally false. This never happened – either when I was Secretary of State or since. https://t.co/BTOdFE1khW

