Policía alemana allana los centros de llamadas que supuestamente ejecutan estafas de inversión vinculadas a Israel

La policía alemana allanó centros de llamadas y arrestó a sospechosos en varios países el mes pasado en relación con supuestas estafas de inversión vinculadas a Israel.

El 31 de marzo, los agentes allanaron siete centros de llamadas y arrestaron a 18 hombres acusados ​​de operar sitios web de comercio en línea que supuestamente defraudaron a miles de alemanes y otros ciudadanos. Los detenidos son de Kosovo, Albania y Alemania e incluyen a empleados y directivos del centro de llamadas, según un comunicado de prensa del 6 de abril emitido conjuntamente por la Fiscalía de Bamberg y la policía en el suroeste de Suabia, ambos en Alemania.

Los sospechosos presuntamente dirigían los sitios web FXCMarkets, FXOptexGroup, Swissinv24, CFXPoint, IForex24, CodexFX, HBCMarket, CapitalGFX, Investment Department, Tradingmarkets24 y Brokermasters. Las autoridades alegan que los sitios web vendieron a los inversores instrumentos financieros ficticios para estafarles millones de euros.

Al menos cuatro de estos sitios web operaban utilizando la plataforma Sirix Webtrader diseñada por la empresa israelí Leverate. Leverate se anuncia a sí mismo como una “ventanilla única” para cualquiera que desee iniciar un negocio en la industria del comercio en línea, incluso si su conocimiento del sector es mínimo.

El Times of Israel informó anteriormente que el mayor accionista de Leverate, Simon Kukes, es un ruso-estadounidense que, según se informa, atrajo el interés del fiscal especial de EE. UU. Robert Mueller en 2018 como uno de varios “estadounidenses con profundos vínculos con Moscú” que dio dinero a Donald Trump. Campaña 2016.

Leverate le dijo a The Times of Israel en un correo electrónico que ninguna de las marcas cuyas oficinas fueron allanadas en Kosovo “actualmente recibe nuestros servicios”.

A principios de marzo, la policía alemana allanó un conjunto separado de centros de llamadas en Bulgaria donde arrestaron a cinco sospechosos, cuatro hombres y una mujer. Estos presuntos estafadores estaban asociados con los sitios web Trade Capital, Fibonetix, Nobel Trade, Forbslab y Huludox, que supuestamente operaron desde 2018 hasta abril de 2020. Según la policía alemana, hubo redadas anteriores contra esta red de fraude en Bulgaria y Serbia en el principios de abril de 2020 , así como una segunda incursión en Ucrania en diciembre de 2020.

Varios de los sitios web supuestamente fraudulentos en Bulgaria operan utilizando la plataforma de comercio en línea israelí conocida como Airsoft Technologies. Airsoft proporciona a los corredores potenciales todo lo que necesitan para establecer un negocio en línea especializado en el comercio de divisas, contratos por diferencia (CFD) o instrumentos de criptomonedas, según el material de marketing de Airsoft.

Esto incluye “servicio de desarrollo, gerentes de proyectos dedicados y soporte técnico completo en línea”, así como tecnología de marketing de back-office y “referencias” a procesadores de pagos. The Times of Israel ha visto al menos un contrato con un corredor en el que Airsoft tomó una parte de los ingresos en curso del sitio web. Una gran cantidad de clientes de Airsoft han sido objeto de advertencias reguladoras en todo el mundo.

En Israel, Airsoft está dirigido por un hombre llamado Shay Benhamou. Según los informes, la compañía es propiedad de miembros de la familia Hadjadj, inmigrantes recientes a Israel desde Marsella, Francia.

Cuando fue contactado por The Times of Israel, Benhamou respondió en nombre de la firma, “Airsoft es estrictamente un proveedor de servicios tecnológicos para clientes externos. Airsoft está obligado por la confidencialidad a no divulgar los detalles de sus clientes “.

Según la policía alemana , Trade Capital, Fibonetix, Nobel Trade, Forbslab y Huludox han defraudado conjuntamente a los inversores con decenas de millones de euros.

La policía describe las empresas de inversión en línea como las que invadió tanto en Bulgaria como en Kosovo como un flagelo generalizado que afecta a miles de inversores en Alemania y a muchos otros en toda Europa.

“La estructura básica del crimen es la misma”, dijo la policía alemana en un comunicado. “Los estafadores les dicen a los inversores que están negociando con un instrumento financiero en particular. En el pasado, este instrumento eran opciones binarias. Actualmente, se trata de CFD, forex y criptomonedas “.

Pero la inversión es ficticia, según la policía.

“Los fondos depositados nunca se transfieren a los mercados de capitales y la plataforma comercial visible para el cliente es un engaño puro”, alegaron las autoridades alemanas. En muchos casos, los inversores pierden todo su dinero, supuestamente al perder operaciones, dijeron los fiscales.

Israel ha sido un importante centro de estafas de inversión en línea, que también operan desde Chipre y en toda Europa del Este. Las opciones binarias fueron prohibidas a través de la legislación de la Knesset en octubre de 2017, en gran parte como resultado de los informes de investigación de The Times of Israel que comenzaron con un artículo de marzo de 2016 titulado ” Los lobos de Tel Aviv “. Desde entonces, algunos estafadores han cambiado a esquemas que involucran operaciones de cambio, CFD o especulación con criptomonedas.

En el apogeo de la industria, cientos de empresas emplearon a miles de israelíes y supuestamente expulsaron a miles de víctimas en todo el mundo. Las empresas engañaban a las víctimas haciéndoles creer que estaban invirtiendo con éxito y ganando dinero, y las alentaban a depositar más y más en sus cuentas, hasta que la empresa les hacía perder operaciones o cortar el contacto con el inversor y desaparecía con todos o casi todos. de su dinero.

La policía israelí no ha procesado a casi ningún estafador de inversiones en línea, a pesar de que la industria ha empleado a miles de israelíes que han defraudado miles de millones de dólares a las víctimas en todo el mundo.