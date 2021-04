Duras declaraciones de Netanyahu hacia Bennett en conferencia de prensa

El líder de Yamina, Naftali Bennett, reveló por primera vez el miércoles que está preparado para formar un gobierno de unidad nacional, si el primer ministro Benjamin Netanyahu no logra construir una coalición antes de la fecha límite del 4 de mayo.

Bennett dijo que todavía prefería un gobierno de derecha, pero que si no fuera posible, haría todo lo posible por construir un gobierno de unidad que se ajuste a sus valores. Dijo que primero haría todo lo posible para permitir que Netanyahu forme una coalición, cuyo fracaso hasta ahora – dijo – fue culpa del líder del partido Tzionut Hadatit, Bezalel Smotrich.

Respondiendo por primera vez al llamado de Netanyahu de elecciones directas para primer ministro, Bennett calificó la idea de “tirar miles de millones a la basura” y acusó a Netanyahu de “tomar a Israel como rehén” y estar listo para llevar a Israel a una sexta y séptima elección. Sin el apoyo de Yamina, no hay mayoría para el proyecto de ley de elecciones directas.

“Israel necesita un gobierno estable y que funcione de inmediato”, dijo. “El pueblo de Israel está harto de luchar y quiere un gobierno que trabaje para ellos”. Netanyahu respondió acusando a Bennett de “hacer todo lo posible para evitar la formación de un gobierno de derecha y, en cambio, completar un acuerdo sobre un gobierno con el líder de Yesh Atid, Yair Lapid, con el apoyo de la Lista Conjunta, a pesar de tener solo siete escaños”.

“Esto escupe en la cara de la democracia”, dijo Netanyahu, quien acusó a Bennett de estar “dispuesto a asesinar a la derecha”. Netanyahu dijo que un gobierno liderado por Bennett no podría resistir la presión internacional sobre Irán y otros temas clave. Respondiendo a preguntas sobre si encabezaría la oposición si no logra formar un gobierno, Netanyahu dijo “No voy a renunciar” y “Estamos haciendo todo lo posible para no estar en la oposición”.

Netanyahu dijo claramente por primera vez que no está considerando intentar suceder a Reuven Rivlin como presidente. “No estoy interesado en ser presidente y nunca lo estuve”, dijo. Burlándose de Netanyahu por hablar de romper promesas y engañar al público, Lapid escribió en Twitter “no hay límite para estafar”. Lapid dijo que ya nadie cree en las promesas vacías de Netanyahu y que la solución es un gobierno de unidad.

Una de las principales peleas que impiden un acuerdo entre Lapid y Bennett es que Bennett quiere que el director de Tikva Jadasha, Gideon Saar, sea ministro de Defensa y Lapid quiere a alguien menos de derecha.

En un esfuerzo por avanzar en su elección directa para la idea de primer ministro, Netanyahu habló el miércoles con los jefes de Ra’am (Lista Árabe Unida), Avoda, Meretz y Kajol Lavan. Todos, excepto el líder de Ra’am, Mansour Abbas, que está indeciso, le dijeron a Netanyahu que se oponían a la idea.

Otra idea planteada en los círculos de Netanyahu, que el presidente de la Knesset, Yariv Levin, se desempeñará como primer ministro durante un año, fue desestimada el miércoles por Netanyahu y por altos funcionarios del Likud.

El ex alcalde de Jerusalém, Nir Barkat, anunció que será el sucesor de Netanyahu. En una conferencia de la Asociación de Corporaciones Municipales en el Hotel Herod en Eilat, Barkat pidió a Bennett y Saar que se unieran a un gobierno dirigido por Netanyahu. Pero también habló sobre el futuro de su partido Likud si Netanyahu no forma gobierno antes de la fecha límite del 4 de mayo. “Si el primer ministro decide dimitir de la presidencia del Likud, por supuesto entraré en la carrera por el cargo de primer ministro y ganaré”, dijo Barkat.

