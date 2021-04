Las Barras Bravas Judías

Como en todo rincon del mundo, en Israel hay deporte. Es verdad que somos el Pueblo del Libro y estamos lejos de ser buenos deportistas pero a la hora de alentar a un equipo de futbol o de baloncesto somos parecidos al resto de fans de todo el mundo. Parecidos en cuanto a la pasion no en lo bajo que caemos culturalmente a la hora de motivar a nuestro equipo ya que por lo general las canciones estan destinadas a ofender al equipo contrario …

Esta es una compilacion que arme hace un par de años pero sigue siendo actual y por eso decidi publicarla. No me identifico con ellas pero son parte de mi sociedad.