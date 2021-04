Tecnología israelí dice que da un diagnóstico de cáncer de piel preciso en segundos

La nueva tecnología israelí permitirá a los médicos diagnosticar melanomas y otros cánceres de piel en 10 segundos sin cortar el cuerpo, dicen sus inventores.

La evaluación de las lesiones potencialmente cancerosas es generalmente un proceso doloroso y prolongado que normalmente depende de que los dermatólogos las detecten y envíen al paciente a los cirujanos para una biopsia. Las alternativas, como la microscopía confocal de reflectancia, tienden a depender de médicos altamente capacitados.

Pero los científicos de la Universidad de Tel Aviv dicen que han desarrollado un método automático ultrarrápido para analizar lesiones en la piel.

Han aprovechado el hecho de que las lesiones emiten diferentes colores cuando se colocan bajo luz infrarroja, dependiendo de si son cancerosas o no y, si lo son, del tipo de cáncer presente.

El hecho de que diferentes cánceres reflejen diferentes colores, y que esto pueda usarse para el diagnóstico, no es un descubrimiento nuevo. Pero el equipo israelí ha abierto nuevos caminos al ser pionero en una forma de evaluar las lesiones con luz mientras aún están en el cuerpo.

La tecnología óptica “tendrá el potencial de provocar un cambio dramático en el campo del diagnóstico y tratamiento del cáncer de piel”, dijo el profesor Abraham Katzir, de la facultad de ciencias exactas de Tel Aviv.

Lo acaba de probar en 90 pacientes e identificó con precisión a los cinco pacientes con melanoma y a los 10 pacientes con otros cánceres de piel. Categorizó con precisión las lesiones de otros 75 pacientes como libres de cáncer. La investigación se publicó en la revista Medical Physics, revisada por pares.

Katzir dijo a The Times of Israel: “Hemos desarrollado fibras especiales que transportan infrarrojos y que simplemente se tocan en la lesión. Al usar esto, obtenemos resultados en diez segundos, según el color que regresa.

“Esto puede eliminar todo el complicado y molesto procedimiento de evaluación que normalmente implica un corte, una cicatriz y un período de espera”, agregó.

El Dr. Idan Cohen, un investigador de cáncer de piel de la Universidad Ben Gurion del Negev, que no participó en el estudio, dijo a The Times of Israel que la investigación es “potencialmente interesante” porque podría generar “una herramienta rápida no invasiva”. para la detección temprana del cáncer de piel “.

Katzir dijo que la tecnología tiene el potencial de salvar vidas, ya que hoy los dermatólogos solo envían una pequeña minoría de lesiones para biopsias, haciendo juicios basados ​​en lo que ven, con algunos descuidos inevitables.

Con los métodos actuales, no sería práctico examinar cada lesión, pero Katzir cree que con su método rápido y no invasivo será posible hacerlo.

“Con los melanomas en particular, dado que las posibilidades de supervivencia son mucho menores cuando alcanzan un milímetro, es particularmente importante detectarlos temprano, lo que significa que nuestro método puede marcar una gran diferencia”, dijo.

El sistema se está desarrollando para los cánceres de piel, ya que la piel es más accesible por medio de fibras, pero Katzir dijo que el método podría usarse para algunos otros cánceres, “como el de la vagina o la boca”.

Los médicos ya pueden usar infrarrojos para detectar cáncer, pero solo en muestras que se han extraído del cuerpo.

“El sistema que mide el color de las lesiones es grande, pesado y no se puede colocar en los pacientes”, dijo Katzir, y explicó que su equipo de investigación desarrolló fibras especiales que se conectan a las máquinas existentes para entregar la luz infrarroja a la lesión y tomar el color que refleja la lesión, no visible para el ojo humano, de regreso a la máquina para su análisis.

Las fibras regulares no son adecuadas para esta tarea, ya que absorben demasiada luz infrarroja, por lo que su equipo desarrolló fibras especiales utilizando cristales de haluro de plata, que alguna vez fue un ingrediente clave de la película fotográfica.

Katzir dijo que la siguiente etapa de su investigación implica probar la tecnología en cientos de pacientes. Predijo que eventualmente se usará para crear máquinas fáciles de usar con sondas infrarrojas que entregan automáticamente un diagnóstico a través de una pantalla para cada lesión.

“Esta tecnología nos da una especie de ‘huella dactilar’ que hace un diagnóstico claro de las distintas lesiones posibles, midiendo sus colores característicos”, dijo. “De esta forma, las lesiones pueden diagnosticarse mediante un método óptico no invasivo, y el médico y el paciente pueden recibir los resultados de forma automática e inmediata”.