Siete casos de variante india altamente infecciosa detectados en Israel

La pandemia de COVID-19 podría resurgir en Israel nuevamente el próximo invierno, dijo el ex subdirector general del Ministerio de Salud, Itamar Grotto. “Acabamos de terminar el primer año del coronavirus y no sabemos si volverá”, dijo, y señaló que los funcionarios de salud esperan un resurgimiento del virus en el hemisferio sur, donde el invierno va de junio a agosto y ya se han registrado casos.

Grotto renunció a su cargo en el Ministerio de Salud el mes pasado, después de haber trabajado en el ministerio durante 13 años. Explicó que si bien la temporada de influenza generalmente alcanza su punto máximo alrededor de febrero y se considera una enfermedad de invierno, los casos de influenza ya se pueden diagnosticar en el verano. Del mismo modo, los cuatro coronavirus más comunes que se sabe que infectan a los humanos son altamente estacionales, y la mayoría de los casos alcanzan su punto máximo en los meses de invierno.

“Al principio pensamos que COVID sería estacional. Es muy difícil determinar la estacionalidad en el primer año ”, dijo Grotto. Señaló que si el virus COVID-19 regresara cada invierno, entonces el país tendría que tomar algunas medidas farmacéuticas y no farmacéuticas, que van desde una inyección de refuerzo de la vacuna hasta el uso de mascarillas.

El Dr. Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, dijo a CVS Health la semana pasada que es un “escenario probable” que las personas requieran una inyección de refuerzo anual de la vacuna. Grotto explicó que la necesidad de una vacuna de refuerzo se basa en si el virus muta o no, lo que significa que cambia de alguna manera que le permitiría romper la inmunidad proporcionada por la vacuna en su forma actual. Reiteró que la vacuna actual es efectiva contra la variante británica y probablemente incluso lo suficientemente efectiva contra las mutaciones sudafricanas y brasileñas. Pero “¿podría haber una nueva variante que pueda superar a la vacuna? Seguro que es una posibilidad, y tenemos que tener esto en cuenta ”, dijo.

El Ministerio de Salud anunció que se habían identificado siete casos de una variante india en el país. Fueron descubiertos a través del protocolo de secuenciación genética del ministerio que analiza todas las muestras virales de las personas que dan positivo a su regreso del extranjero. Las personas que contrajeron la variante no estaban vacunadas. Como tal, el ministerio aprovechó la oportunidad para reiterar la importancia de que todos los repatriados no vacunados ingresen al aislamiento.

Hablando sobre la variante en una entrevista en un canal israelí, el comisionado de coronavirus, Prof. Nachman Ash, dijo que “no sabemos mucho sobre esta mutación, pero hay algunas malas señales. Estamos comparando los hallazgos de la secuenciación genética con lo que sabemos, y tiene una serie de indicaciones de que puede ser resistente a la vacuna “. Dijo que los funcionarios de salud creen que la variante tiene la capacidad de infectar ampliamente después de ver cómo cientos de miles de personas se infectaron rápidamente en el sur de India, donde los casos han aumentado a un récord de más de 200,000 por día durante varios días.

Además, dijo Grotto, podría ser que la eficacia de la vacuna disminuya y, por lo tanto, será necesaria una nueva campaña de vacunación. Si no ocurre ninguna de estas cosas, “si no hay una variante significativa y si las pruebas de laboratorio muestran que la vacuna aún ofrece protección contra el virus, no habrá necesidad de una tercera dosis”, dijo.

¿Tendrá Israel vacunas si es necesario, dada la demora del gobierno en firmar contratos para asegurar otras más de 30 millones de dosis de Pfizer? Grotto dijo que no está seguro de que Israel necesite tantas dosis. Advirtió que, si bien la discusión sobre las vacunas se ha interpretado como una cuestión exclusivamente política entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el primer ministro suplente Benny Gantz, “también hay una discusión profesional. No estamos seguros de que necesitemos comprar otras dos dosis de la vacuna para toda la población israelí. Hay quienes estiman que esta cantidad es demasiado alta ”.

Añadió que si la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos ofrece la aprobación para que los niños de entre 12 y 15 años se vacunen, Israel debería hacer lo mismo. “La vacuna debería estar disponible para los niños”, continuó Grotto, “pero tal vez ni siquiera deberíamos hacer que el pasaporte verde sea algo obligatorio para los niños, y ciertamente su regreso a la escuela no debería depender de la vacunación. El médico y los padres deben decidir “.

La tasa de infección del país ha seguido disminuyendo en el último mes, con menos de 100 personas diagnosticadas con coronavirus el jueves, informó el viernes el Ministerio de Salud. Como tal, el domingo, las aulas se abrirán por completo y ya no se requerirá que el público use mascarillas cuando esté al aire libre.

No obstante, Ash enfatizó que Israel has aún no ha logrado la inmunidad colectiva. “Somos unos cinco millones de vacunados y otro millón en recuperación: no es suficiente. Necesitamos llegar a alrededor del 75% de vacunados o recuperados ”, dijo. “Todavía hay mucho trabajo y mucho camino por recorrer”, advirtió Ash. “Tenemos muchas cosas que planear; pensar en el futuro “.

Sivan Gobrin desde Israel

