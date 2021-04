Piazzolla: “Se opuso fuertemente al peronismo y después fue músico en las cancillerías de las dictaduras”

Radio Jai dialogó con Abel Gilbert, acerca de su libro ‘Piazzolla el malentendido’, su trasfondo y curiosidades de uno de los mejores compositores argentinos. Este fue su análisis:

“Piazzola era un hombre del corazón del tango, con Gardel aparece la primera orquesta de Troilo y abraza la idea del progreso del modernismo musical, que viene por afuera del tango y que él la hace suya porque estudiaba con Alberto Pinasera. Esa confrontación se ha repetido en todos los géneros, pero en Argentina hubo un mayor grado de fricción que estaba absolutamente contaminado por el contexto.

A partir de 1968, como se define el campo del rock, empieza a haber discusiones, especialmente a partir de la aparición de ‘Revolver’ de Los Beatles, que se engarza con ideas de progreso en la música. Piazolla las abraza al punto que escribe un manifiesto pero eso justamente ocurre en 1956 en Argentina, el tono de las discusiones no puede ser sustraído del contexto, al igual que ninguna obra ni ningún personaje puede aislarse del contexto, son determinantes”.

“Piazzolla le reprochaba a Troilo que tocaba hace diez años lo mismo, porque la idea de que un artista debía renovarse permanentemente era fruto de la década de los cincuenta, sesenta y setenta”. “Cuando uno sale del eje tradición-renovación, esa discusión queda terminada. Hoy Piazzolla iría a Intratables o sería panelista, parte de su programa era la intervención en diferentes espacios públicos, en diferentes medios”.

Piazzolla tenía un grado de circulación que contradecía su idea de victimización, el hizo la música de cuarenta películas. Hay un cambio exponencial desde que Grace Jones utiliza Libertango, Piazzolla entra en otro nivel de recaudación como artista”. “Ninguna música puede no tener un componente contextual o político, en términos de disputa de poder y de las discusiones sobre lo verdadero, aunque el tango estaba más politizado, ahora ya no es de esta manera ya que se convirtió en una música de minorías, no circula en la ciudad. El centenario de Piazzolla nos interpela de manera muy potente en términos de que el contexto de su contenido ya no existe”.

“Si bien uno se puede interesar por los devenires de Piazzolla,se opuso fuertemente al peronismo y después fue músico en las cancillerías de las dictaduras, que las peticiones del campo cultural hayan quedado en manos de Piazzolla es algo verdaderamente perturbador y nos habla del campo cultural de aquella época”.

