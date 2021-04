Kliksberg en tiempos de Pandemia: Salvar los árboles

Al Gore alerta que se están metiendo más de 140 millones de toneladas de gases polutores diarios que refuerzan el calentamiento global. Plantea que “Hasta ahora la mejor tecnologías disponible para absorber dióxido de carbono, es muy sencilla es un árbol”. Pide prestar la máxima atención al tema de la forestación , y de la protección a los bosques actuales.

Hay actualmente una ola de incendios de bosques, impulsada por varios componentes del calentamiento global.

El aumento de la temperatura, la mayor sequedad atmosférica, la reducción de lluvias, y los vientos fuertes elevan las posibilidades de su combustibilidad.

California, es un vivido ejemplo.

Posee grandes extensiones de bosques. El calentamiento los está convirtiendo en la “explosivos”.

Generan incendios, muy difíciles de extinguir, ante incidentes menores, como el desprendimiento de chispas del tendido eléctrico.

Uno de ellos destruyo hace poco un pueblo , Pasadena, causando más de 80 victimas , y numerosos heridos. En estos días hay otros, que esta afectando al Condado de Sonoma, ubicado en el Napa Walley.

Ha arrasado con 12.000 hectáreas boscosas, y llevado a la evacuación obligatoria de 180.00 personas, Destruyo 77 estructuras y 31 edificios residenciales. La acción de 3000 bomberos solo logro contenerlo, en un 10%. Se anticipa que recrudecerá próximamente.

Las empresas proveedoras de electricidad han optado por una estrategia muy especial para evitar que puedan ser demandadas por que chispas de sus cables, generen incendios, en la situación de alta vulnerabilidad de los bosques. Cuando los pronósticos señalan, mas calor, sequedad, pocas lluvias y vientos , cortan la provisión de energía eléctrica. Explica el CEO de la mayor de dichas empresas, PG&E “El riesgo de incendios ha crecido exponencialmente en los últimos anos”.

Como sucede con otros impactos del cambio climático, los mas perjudicados son las personas de menores recursos, que no pueden comprar generadores, u otras fuentes de energía.

En la prospera California se esta mostrando la peligrosidad del cambio climático. No hay intervención humana en la generación de los incendios en gran escala, y las organizaciones publicas y empresariales están volcadas en su prevención y contención.

Pero diferente es la situación en el Amazonas. Ella ha concitado un gran movimiento mundial de protesta. Es una zona vital para el planeta. Contiene el 40% de los bosques tropicales del universo, y del 10 al 15% de su biodiversidad. La deforestación en el “pulmón del planeta”, puede causar efectos gravísimos para el mundo en su conjunto. Puede significar la extinción de decenas de miles de especies, cambiar los patrones climáticos de toda América del Sur, y lanzar a la atmosfera decenas de billones de toneladas de carbón, que los arboles están absorbiendo empeorando el calentamiento global.

La Revista The Economist denuncia editorialmente que allí la política publica la esta propulsando. Dice que desde que “se inicio la Presidencia de Bolsonaro el Amazonas perdió 4.300 km. de bosques , 2 Manhattan por semana”. El Gobierno alentó los incendios, para favorecer intereses agrícolas y ganaderos. Los países europeos han reclamado enérgicamente, y algunas ONGs proponen hacer una demanda por “ecocidio “ ante el Tribunal criminal de La Haya.

Ya la Biblia exige que los arboles deben protegerse al máximo. Debe ser un tema central de la lucha por defender “la naturaleza, nuestra casa común” como la llama el Papa Francisco.

*Bernardo Kliksberg es asesor de diversos organismos internacionales

