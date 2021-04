¿Llegó el Mesías a Israel?

Por pedido de muchos amigos del canal y aunque a todos les había dicho que no lo haré … me rendí y esta mañana fui a verificar si el Mesías de Israel -según el Judaísmo- llegó.

La respuesta es que aun no llegó pero para darle mas seriedad a la simple respuesta, recorrí el mismo camino que debería caminar el Mesias y explique la visión del Judaismo al respecto.

Lo expresado en el video no es algo mio personal, es lo que cree el Judaismo creyente y practicante en su totalidad.