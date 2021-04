La brújula en Ecuador y Perú

Este domingo hubo elecciones en Ecuador y Perú, en un momento en el que las democracias se presentan frágiles por la pandemia del Covid-19 y los cuestionamientos a la institucionalidad desde las expresiones populistas. En Ecuador, el socialcristiano Guillermo Lasso se impuso en la segunda vuelta con casi 53% al candidato que representa al correísmo, Andrés Aráuz. Esto pareciera enterrar las posibilidades de que el ex presidente Rafael Correa se reivindique políticamente -actualmente se halla en Bélgica-, se vayan diluyendo. Ya en su inicio de mandato, el actual presidente Lenin Moreno se apartó de su herencia, y esto hace que la corriente de izquierda latinoamericana se debilite en ese país andino.

En Perú, en cambio, se abre el momento de la gran definición: con una primera vuelta sumamente fragmentada entre varios candidatos, asoma en primer término Pedro Castillo, de izquierda radical, y aún resta saber quién habrá de ser su rival en la segunda vuelta: Keiko Fujimori o el economista liberal Hernando de Soto. Con poco más de la mitad de las urnas contabilizadas, Castillo reúne 16,3%, De Soto 13,4% y Fujimori 12,8%. En una muy lejana posición queda el ex presidente Ollanta Humala, con 1,2%. Pedro Castillo ha cosechado buena parte de sus votos en las zonas rurales del interior de Perú, con un discurso de nacionalización y de desconfianza hacia las libertades individuales, así como muy tradicional en el plano social. Esta fragmentación se traslada también al Congreso, lo que hará sumamente complejo para el próximo presidente tener una agenda legislativa que permita acompañar su plan de gobierno. Castillo ya ha anticipado, preocupantemente, su enfrentamiento con el Tribunal Constitucional y el Congreso, y que piensa reformar la Constitución del país, así como intervenir en los medios de comunicación para impedir los “programas basura”. La segunda vuelta se realizará el 6 de junio, por lo que la ciudadanía peruana tendrá un largo tiempo para definir el rumbo.

La brújula latinoamericana gira locamente, cada vez más dependiente del humor político. Lo que debería ser una mera rutina democrática, cada elección es una encrucijada sobre el presente y el porvenir, en la que pareciera jugarse a todo o nada, porque las reglas fundamentales se cuestionan a cada paso y los partidos no logran ser estructuras orgánicas y estables. Ecuador ya se ha definido, por ahora; queda por ver cuál será el rumbo de Perú para los próximos cinco años.

*Ricardo Lopez Gottig es profesor y Doctor en Historia, egresado de la Universidad de Belgrano y de la Universidad Karlova de Praga (República Checa), respectivamente. Doctorando en Ciencia Política. Es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Belgrano, y profesor en las maestrías en Relaciones Internacionales de la UB y de la Universidad del Salvador. Fue profesor visitante en la Universidad Torcuato Di Tella, en la Universidad ORT Uruguay y en la Universidad de Pavía (Italia).

