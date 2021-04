Un joven inmigrante soldado de Tzahal

En Israel el servicio militar es obligatorio para todos sus ciudadanos. Aquellos que llegan al país y desean integrarse al país encuentran el el ejército su mejor centro de absorción a la cultura Israelí.

Radio Jai dialogó con David Golszweig, quien ahora está en Chile de vacaciones, su país natal, pero que se encuentra realizando el servicio militar obligatorio en Israel.

Comentó su vida como ´soldado solitario´ a los 22 años.

Según contó, hace dos años y medio llegó al Estado de Israel a los 19 años con la idea de hacer el servicio militar. “Estuve medio año en un ulpán (curso de hebreo) y otro año en un programa en el que uno aprende Toráh y después entré al ejército”.

El joven compartió la experiencia de hacer Aliá (emigrar a Israel) solo, sin su familia.

“Es un estilo de vida distinto que a veces es desafiante, pero a la vez, muy recompensante”, aseguró con respecto a la experiencia del servicio militar obligatorio. “Hice una prueba de ingreso, fui aceptado y llevó un año y cuatro meses en la unidad”.

El muchacho se encuentra de vacaciones en Chile. “Después de un año y medio sin poder ver a mi familia por haber estado en el entrenamiento y también por el coronavirus, hizo que todo sea más complicado”. “Hablé con los comandantes porque tenía ganas de ver a mi familia y organizamos todos juntos el viaje, pero no le conté a mi familiar que venía, solo hablé con mi hermano para que me ayudara a preparar la sorpresa”.

Luego de tanto tiempo, la felicidad de sus seres queridos no tenía comparación. “Fue un shock total para la familia, hablar por teléfono no es lo mismo. Mis padres y mis hermanos no se lo esperaban y la verdad que no puedo estar más feliz”.

Golszweig se vacunó en Israel hace dos meses, lo que hizo que su traslado sea mucho más tranquilo y sin preocupación de contagiarse. Si bien Chile es el país de Sudamérica que más ha vacunado a su población, indicó que “solo sus padres” recibieron las dosis.

Allí en Chile, comentó que se juntó con sus amigos pero que le costó integrarse al grupo. “Me junto aquí con mis amigos y conversamos sobre lo que han estado haciendo este último tiempo y me cuesta encontrarme un poco a veces en lo que ellos cuentan porque tenemos unas experiencias completamente distintas”. “Tener una semana de entrenamiento en que lo que hacemos es caminar incluso más de 100 kilómetros y ejercicios que son desafiantes, y mis amigos no han vivido nada distinto a lo que es estudiar en la universidad”. “Te enseña mucho a valorar lo que uno tiene en la casa, el estar con la familia”.

Por último, David hizo referencia a cómo subsiste en Israel ya que no está dentro del mercado laboral. “Todo soldado en el ejército recibe un sueldo, y los que vienen de afuera como yo tenemos algo especial que se llama ´soldado solitario´, y al tener este status nos reconocen, ya que, al no tener la familia en Israel, entonces tenemos un trato especial”.

“Hay mucho amor por los soldados que venimos a servir”.

