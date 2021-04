En medio de la inminente subida de casos, Radio Jai dialogó con Nicolás Trotta, Ministro Nacional de Educación, acerca de los planes de su cartera respecto a la presencialidad escolar y el futuro de la educación en esta pandemia.

“Para nosotros es importante dejar en claro la decisión del Estado nacional pero también de las jurisdicciones de priorizar la presencialidad cuidada, ser claros en la necesidad de la escuela, un lugar que hay que proteger a partir de tomar otras decisiones que pongan a la escuela en ese lugar prioritario, a la vez remarcando que la escuela es con protocolos, lo que nos permite atravesar un proceso seguro y cuidado. La evidencia que se construyó en 2020, aunque en momentos fue contradictoria, es que en los lugares donde se cumplen los protocolos es posible sostener esas actividades, nos permite afirmar que con una realidad epidemiológica de base que lo permite, la escuela puede ser con protocolos estrictos como tiene la Argentina un lugar seguro, eso es lo que observamos en los informes que llevan adelante tanto el Ministerio de Salud nacional como sus contrapartes provinciales y también en la plataforma ‘Cuidar Escuelas’, que demuestra que no se producen contagios en las aulas si es que no se detectan contagios, no vemos grupos de estudiantes dentro de un aula que dan simultáneamente positivo”.

“También es muy importante dejar en claro la importancia de sostener los cuidados tanto adentro como afuera de la escuela, como por ejemplo en encuentros sociales que consideramos que deberían restringirse lo máximo posible”. “Los protocolos escolares fueron aprobados el dos de julio del año pasado y la primera provincia en regresar a la presencialidad fue San Juan en agosto, la mitad de las jurisdicciones tuvieron presencialidad”. Inclusive en agosto la OMS planteaba que la escuela era un espacio de alta multiplicidad de contagio, a pesar de esa realidad tomamos el desafío de transitar una presencialidad cuidada. A veces los medios de comunicación transmiten información que no refleja el verdadero escenario que transitamos en 2020, los pasos dados el año nos permiten transitar la presencialidad este año porque implicaron construir consensos, preparar el sistema educativo para este desafío y recordemos que el año pasado teníamos el desafío de fortalecer nuestro sistema de salud y este año tenemos que vacunar a nuestra población, un tercio de nuestros maestros ya se han vacunado. Hay países de la región como Uruguay y Colombia que tienen prácticamente cerrada las escuelas, Argentina está haciendo un enorme esfuerzo para sostener una presencialidad cuidada porque la evidencia demuestra que es posible dar esos pasos”.

“Todo el sistema universitario, en el marco de su autonomía, deciden cuánta presencialidad pueden llegar a tener. La inmersa mayoría de las universidades ya tienen sus protocolos aprobados, muchas de ellas han elegido seguir con un esquema virtual pero si lo que hemos pedido a las universidades es que hagan incapié en las prácticas profesionalizantes, muchas de las cuales se están llevando a cabo de manera presencial porque es imposible sustituirlo. Consideramos que cuando mejoren los indicadores epidemiológicos las universidades podrían tener una instancia de presencialidad como hemos promovido”. “Tenemos un diálogo constante con países del mundo, nos hemos nutrido de su experiencia pero la realidad de cada país es diferente, es difícil comparar a países que están en distintos hemisferios porque las temperaturas son diferentes”.

Finalmente, concluyó: “El año pasado hemos transferido a las universidades nacionales 1500 millones de pesos para programas de virtualización, al mismo tiempo venimos con la plataforma ‘Juana Manso’ para generar marcos de conectividad y de una herramienta que permita acceso a contenidos educativos para democratizar el acceso a la educación, y a la vez estamos distribuyendo distintas computadoras”. “La decisión de cerrar las escuelas se tendría que tomar en la mínima unidad geográfica posible, no en la Argentina como un todo, ni siquiera a una provincia. Cada jurisdicción debería analizar las distintas variables para adoptar ese tipo de decisión”.

