Esta semana, el 9 de abril, se cumple un nuevo aniversario del natalicio de André Léon Blum, quien fuera un político judío francés, quien en dos ocasiones se desempeñó como Primer Ministro de Francia, siendo el primer judío en llegar a tan alta investidura.

Léon Blum nació en 1872, en París, en el seno de una rica familia judía que estaba involucrada en la cultura francesa como muchos judíos franceses de la época. Estudió derecho, fue crítico literario, admiraba a Shakespeare, Tolstoi y Goethe y se destacaba por su sensibilidad en el uso del lenguaje.

Irrumpió en la vida política a partir del Affaire Dreyfus, en 1894, al unirse a la campaña de figuras académicas, liberales y socialistas contra la difamación y la blasfemia de la que era víctima el oficial judío francés. En 1899, Blum ingresó al partido socialista y a sus 42 años asumió la presidencia del partido cuando su líder Jean Joures fue asesinado.

Con el ascenso de Hitler y el fortalecimiento del fascismo en Europa, y particularmente en Francia, Blum, junto con otros líderes de la talla de Edouard Daladie, Maurice Thorz, y Daniel Meyer, fundó el ‘Frente Popular’, que unió al Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical, los sindicatos, y otros movimientos socialistas. En 1936 el Frente Popular ganó las elecciones generales y Blum se convirtió en primer ministro, fue un hecho histórico, era romper el llamado ‘techo de cristal’ que durante muchos años impidió tanto a judíos como a socialistas llegar al gobierno.

El acceso de Léon Blum al poder desató una ola de fuerte antisemitismo. Las calumnias vertidas por la extrema derecha francesa intentaban mermar su credibilidad y ponían en tela de juicio su lealtad a Francia. Entre sus atacantes se contaba Charles Maurras, quien escribió el 15 de mayo de 1936 en el periódico L’Action française: ‘Es en calidad de judío que hemos de ver, considerar, entender, combatir y abatir a Blum. Este último verbo puede parecer un poco excesivo: me apresuro en añadir que sólo deberemos abatir físicamente a Blum el día que su política nos lleve a la guerra impía contra nuestros compañeros de armas italianos. Ese día, no podremos fallar’.

Aunque los días del gobierno del Frente Popular fueron breves, Blum gobernó con gran vigor y es considerado uno de los gobiernos más progresistas en la historia de la democracia francesa, especialmente por sus logros y enmiendas sociales, tales como: la semana laboral de 40 horas, vacaciones pagas, participación de la mujer en el gobierno, licencia paga para los trabajadores, nacionalización de la industria armamentista, entre varios más.

En 1930, cuando la Gran Depresión alcanzó a Francia y a los países europeos, resurgió la extrema derecha opuesta al régimen parlamentario, y ​en ese frente se centró la lucha de Blum contra contra el fascismo local e internacional. Respecto de la guerra civil española, Blum se vio obligado a seguir una política neutral ante las amenazas de hacer caer el gobierno por parte de la derecha francesa y por la oposición británica a la intervención, mientras que el Partido Comunista Francés y el Kremlin presionaban a Blum y a su gobierno para que fueran a la guerra y apoyaran a los republicanos españoles. Esta severa tensión, sumada a las dificultades que atravesó Blum para implementar sus políticas lo llevaron a renunciar en junio de 1937.

Ante la amenaza nazi de una nueva guerra, Blum pidió acelerar el rearme de Francia, mientras que los nacionalistas de la derecha francesa bregaban por la reconciliación con Alemania, bajo la consigna: ‘Hitler es mejor que Blum’.

Cuando los nazis ocuparon Francia en 1940, el mariscal Pétain, el Primer Ministro títere de Vichy, ordenó su arresto junto con otros líderes franceses. En 1942 bajo la acusación de ‘causar la guerra’ y ‘debilitar a Francia’ fue juzgado y luego enviado al campo de Buchenwald. Durante su encarcelamiento, Blum escribió su famoso ensayo: ‘A Escala Humana’ (À L’Échelle Humaine).

Al finalizar la guerra formó parte del Gobierno Provisional de la República Francesa, y lo encabezó hasta que fue elegido el primer presidente de la Cuarta República Francesa. También fue enviado como embajador especial en nombre del gobierno francés a los Estados Unidos

Blum ha sido blanco de ataques e insultos toda su vida. La derecha nacionalista lo atacó por ser socialista y los antisemitas por ser judío. Cuando fue elegido Primer Ministro por primera vez, los judíos de Francia lo presionaron mucho para que no asumiera el cargo porque temían que esto empeorara su situación. A partir de la Primera Guerra Mundial, Blum mostró un gran interés por el sionismo, en 1927 se incorporó al comité pro-sionista ‘Francia-Israel’, luego fue miembro del Comité Socialista Internacional para Israel, y en 1929 se incorporó a la Agencia Judía.

En mayo de 1948, en vísperas del fin del Mandato Británico, dos líderes del partido Mapai, Eliezer Kaplan y Yosef Sprinzak, viajaron para consultar con Blum sobre la necesidad en declarar el establecimiento del Estado, como quería David Ben-Gurion, a pesar de la fuerte oposición del Departamento de Estado de los EE.UU, que sugería postergar la decisión. Blum les dijo: ‘Esta es una oportunidad histórica única. Si no se arriesga ahora, esta oportunidad no volverá’.

Léon Blum murió de un infarto el 30 de marzo de 1950, a los 77 años, es considerado como una de las grandes figuras del socialismo francés, Blum se sentía judío y francés, llevaba ambas identidades con la misma naturalidad, sostenía que no veía ‘ninguna posible colisión en su triple cualidad de socialista, francés y judío’.

Fue un activo artífice para el reconocimiento internacional de Israel. Junto a Jaim Weizmann, primer Presidente de Israel, participó en la construcción de la alianza diplomática, económica, militar y tecnológica que unieron a la IV República de Francia y el Estado de Israel.

*Yehuda Krell es profesor de Historia Judía graduado en el Instituto Superior de Ciencias Judaicas, Bs. As., y profesor en Educación Judía con especialización en Historia Judía para niveles Medio y Terciario del Ministerio de Educación de la Argentina. Realizó estudios de posgrado en Israel.

