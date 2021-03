“Israel ha vuelto a renacer, estamos en otro Israel”

Dialogamos esta mañana con Mery Harari, quien reside en Israel desde hace varios años y conduce Radio Keshet, en la radio israelí, tratando semanalmente los temas de la vida cotidiana en Israel.

Radio Jai la contactó para que esboce para la audiencia un panorama de la situación sanitaria y política, hoy.

Mery comentó con entusiasmo que lo que se esta viviendo en Israel en estos días de Jol Hamoed Pesaj, es un clima de mucha alegría y diversión, con turismo nacional funcionando a pleno, casi como si el coronavirus no existiera. Se vive un clima como de vacaciones, con todos los lugares turísticos llenos, se abrió todo, se abrió la economía, “es otro Israel”, dice la periodista mexicana.

Esta situación se presenta en todas las ciudades del país, ya que de 9.000.000 de habitantes, la mayoría están vacunados “es impresionante , Israel volvió a renacer”.

Respecto del panorama político y de la falta de definición de los resultados de las elecciones, Mery Harari se refirió a cierto hartazgo y escepticismo de la población, debido a que no existen acuerdos que permitan vislumbrar quien finalmente ganará el mandato otorgado por el electorado.

Si bien Bibi Netanyahu es quien recibió la mayor cantidad de votos, las estrategias de alianzas políticas llevan a un eventual empate entre el Primer Ministro y el líder opositor, Yair Lapid.

También hay que hacer alusión a la importante disminución de votantes que se constatan al no ser obligatorio el voto en el Estado Judío, en el marco de desgastantes procesos electorales.

La periodista enfatizó que está situación de inercia electoral inevitablemente conduce a la necesidad de diseñar una reforma electoral que, – por ejemplo-, ponga límite a la reelección y obligue a una rotación de candidatos para permitir la llegada de nuevos líderes , aún dentro de los siempre mismos partidos politicos.

Es enorme la desconfianza de la gente en políticos que traicionan sus propuestas y a sus votantes, con tal de ganar un lugar en el poder.

