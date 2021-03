George Floyd: más que un juicio, una lucha de las minorías en los Estados Unidos

Radio Jai dialogó con Isadora Velázquez, abogada de inmigración en los Estados Unidos, quien habló sobre la inmigración ilegal y qué tanto cambiarán las cosas con la llegada del Joe Biden al poder y, además, explicó por qué comienza ahora el juicio por la muerte de George Floyd, el hombre que fue asesinado por un policía en el estado de Minnesota.

“Tenemos una visión optimista de lo que está pasando ahora con el juicio, es el segundo día y estamos viendo también un jurado bastante diverso”. Sin embargo, indicó que hace 30 años sucedió algo parecido y que “no hubo un cambio sistemático en cuestión de cómo se trata a las minorías en el sistema judicial acá”. “Es inevitable que vaya de la mano con lo que son las leyes en general, que ya tenemos algunas pendientes en el congreso, pero no sabemos si van a ser aprobadas”, señaló.

El juicio excede la muerte de una persona ya que de alguna manera está enfrentando a los Estados Unidos con el trato hacia las comunidades minoritarias. “Este juicio da un historial de abuso que ha sufrido no solamente la raza afroamericana, sino otras minorías aquí en los Estados Unidos a mano de la justicia”, afirmó Velázquez.

Por otro lado, se refirió a la situación actual de la inmigración allí en el país. “La situación que tenemos ahora son las propuestas de ley que pueden ser muy dramáticas, pero al mismo tiempo beneficiar a la comunidad migratoria y en particular la que trabaja en los campos y los niños que vinieron aquí de pequeños con sus padres a conseguir un status permanente”. “El problema que hay regularmente aquí en los Estados Unidos es la alta migración de personas que vienen por necesidad”. Asimismo, apuntó contra el gobierno de Donald Trump: “En cierta manera estamos empezando de cero porque tuvimos una administración que se encargó de destruir el proceso de asilo político y de quitarle fondos a la protección de la frontera para usarlo en una pared”.

En la anterior gestión del ex presidente Trump se podían observar muchos chicos enjaulados separados de sus familias. “Es muy preocupante porque desde las últimas estadísticas tuvimos un promedio de 500 a 600 niños los cuales no se saben dónde están”. “El hecho de que no se sepa y de que muchos padres hayan sido reportados y que no sepan dónde están sus hijos preocupa altamente”.

Es mucho más difícil emigrar a los Estados Unidos legalmente que ilegalmente, y eso fuerza a mucha gente a estar en una situación de irregularidad. “Aquí tenemos una batalla constante entre la inmigración legal y la ilegal. El que quiere venir con una visa se ve que tiene un camino muy largo, y la mejor manera de solucionar eso es con recursos”, confirmó Velázquez.

Si una persona quiere ingresar al país de forma legal, quizá esté décadas intentando. Pero si recurre a la ilegalidad, es probable que en el mismo tiempo haya logrado entrar y adquirir un status. “Son esenciales para el país, la realidad es que los Estados Unidos no podría sobrevivir sin la comunidad emigrante que tiene porque la mayoría de ellos pagan impuestos y son responsables”, cerró.

