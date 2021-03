Se descubre que la vacuna COVID oral de fabricación israelí genera anticuerpos en cerdos

Una empresa israelí ha producido una vacuna COVID oral y descubrió que los cerdos producen los anticuerpos deseados después de tomarla.

Oramed Pharmaceuticals dice que la innovación podría revolucionar la inoculación del coronavirus, salvando vidas al acelerar el proceso. Si las personas pueden tragar la píldora de la vacuna planificada en casa en lugar de visitar una clínica, las campañas de vacunación se pueden acelerar significativamente, dijo la directora científica de la compañía, la Dra. Miriam Kidron.

Oramed ha creado una versión oral de dosis única de una posible vacuna fabricada por Premas Biotech, con sede en India, y Kidron dijo que está “muy emocionada” de que pueda “ayudar a poner fin a la pandemia”. Ella espera comenzar pronto los ensayos de Fase I y dijo que la vacuna podría aprobar la regulación y estar lista para su uso en seis meses, mucho antes de que la mayoría de los médicos esperen la vacunación mundial.

El equipo de Kidron administró el líquido desde el interior de la nueva píldora a cerdos cerca de la ciudad central de Rehovot. Los animales respondieron produciendo anticuerpos en las cantidades esperadas post-inoculación: inmunoglobulina G (IgG), el anticuerpo más común en sangre y fluidos corporales que protege contra infecciones virales, e inmunoglobulina A (IgA), que defiende el tracto respiratorio y gastrointestinal contra infección.

Kidron dijo a The Times of Israel el jueves desde su oficina de Jerusalén: “Esta vacuna oral podría permitirnos vacunarnos mucho más rápido y mucho más fácilmente. Imagínese que no necesita ir a una clínica. La píldora incluso podría llegar a su buzón y podría tomarla en su propia casa “.

Kidron dijo que además de aliviar la presión de las clínicas, su vacuna oral, que se puede almacenar a temperatura ambiente, podría eliminar los desafíos logísticos que plantean varias de las vacunas existentes, incluidas las inyecciones de Pfizer utilizadas en Israel, que requieren almacenamiento en muy poco tiempo. temperaturas frías.

En algunas partes del mundo, el miedo a las agujas es un obstáculo importante para las campañas de vacunación, y un país africano ya se ha puesto en contacto expresando interés en las píldoras de vacuna por esta razón, dijo Kidron.

Su hijo Nadav Kidron, director ejecutivo de la compañía, señaló que los médicos esperan que las personas completen las vacunas COVID-19 y dijo que la vacuna en forma de píldora podría cambiar las reglas del juego.

“Si bien la facilidad de administración es fundamental hoy en día para acelerar las tasas de inoculación, una vacuna oral podría volverse aún más valiosa en el caso probable de que se requiera una vacuna COVID-19 anualmente o cada dos años como la vacuna estándar contra la gripe”, dijo.

Oramed está utilizando una “plataforma de administración de proteínas por vía oral” que desarrolló para su candidata a insulina oral, que se encuentra en fase final de pruebas y pronto podría convertirse en el primer producto de este tipo en el mundo.

Kidron desarrolló la tecnología detrás del mecanismo de dosificación oral de la vacuna en el Centro Médico Hadassah en Jerusalén, y ha estado explorando varios usos para ella durante los últimos años en Oramed. El premio Nobel y bioquímico ganador del premio Israel Avram Hershko es uno de los asesores científicos de su empresa.

La vacuna oral es una modificación de la vacuna VLP (partículas similares a virus) basada en proteínas de Premas, originalmente diseñada como inyección inyectable y aún en espera de aprobación. La inyección de Premas crea una triple protección contra los objetivos de picos, membranas y envoltura del virus CoV-2 del SARS.

Oramed y Premas esperan llevar el producto al mercado juntos con la marca Oravax, y para ello han formado una nueva empresa, Oravax Medical. El Dr. Prabuddha Kundu, director gerente de Premas, calificó el proyecto como “un excelente ejemplo de una verdadera colaboración que puede avanzar rápidamente a ensayos clínicos en etapa tardía”.