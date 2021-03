¡Volvió el Cine con el BAFICI!

En la columna de Mara Legoz series y películas del programa Vacunados de esta semana, contamos con la presencia de Enrique Avogadro, Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires para que nos cuente sobre la edición número 22 del BAFICI (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente)

“El BAFICI es el festival más importante de Latinoamérica por el volumen de películas que moviliza, es el lugar en el que más películas argentinas se estrenan y es un festival que nos llena de orgullo porque año a año representa lo mejor de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires”.

El Festival que se llevará a cabo entre el 17 y el 28 de marzo de este año, en el contexto de pandemia.

“Este año en particular queríamos que el BAFICI pudiera realizarse. El año pasado justo nos agarró el comienzo de la pandemia, y lamentablemente por el aislamiento no se pudo realizar. Este año estábamos decididos a hacerlo a como diera lugar sin saber cómo íbamos a estar a esta altura en el mes de marzo con una pandemia que nos deja una sensación de incertidumbre constante y la oportunidad de hacerlo en formato presencial.”

“El BAFICI tiene 27 sedes (de las cuales 17 son al aire libre), no solo las salas de cine que por suerte comenzaron hace poco tiempo, sino también un montón de espacios al aire libre como por ejemplo el anfiteatro del Parque Centenario donde ayer oficialmente comenzamos el BAFICI, con una película cordobesa muy buena llamada Bandido que la protagoniza Osvaldo Laport con un personaje interesante, cantante de cuarteto, entonces es un festival que hace parte de la identidad cultural de nuestra Ciudad y que nos llena de orgullo y que por esta pandemia nos ha obligado a re pensar muchas cosas, entre ellas algunas que son muy positivas que es el uso de lo digital. El BAFICI puede seguirse entero a través de nuestra página web vivamoscultura.buenosaires.gob.ar, que es una plataforma de acceso gratuito a toda la cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Allí pueden ver la totalidad de las películas del BAFICI de manera gratuita y acceder a ellas desde cualquier rincón del país. Y además de esa programación tenemos una programación en sala, una programación al aire libre, programación infantil que es algo que distingue al BAFICI, el BAFICITO orientado al público infantil y la verdad que son muchos días para celebrar el cine en la Ciudad de Buenos Aires, en un momento tan particular como el que estamos viviendo, donde la cultura es más relevante que nunca justamente por este contexto de pandemia que atravesamos y sobre todo por el proceso de re construcción social que tenemos por delante en un país muy golpeado lamentablemente económicamente y socialmente por la pandemia.”

Cabe destacar que por primera vez en su historia las entradas son gratuitas este año. Si bien no es necesariamente algo que se vaya a repetir, en este contexto es una gran ayuda al público. Según el Ministro Avogadro: “En el caso del BAFICI las entradas siempre fueron accesibles pero este año producto de la pandemia y lo que vos mencionabas que es el golpe que ha sufrido el sector cultural, nos parecía importante tratar de llegar a la mayor cantidad de público posible….”.”Hay toda una industria cultural que se moviliza y que la verdad que es muy relevante para la Ciudad de Buenos Aires, y el BAFICI también juega un rol importante y es una envión para que la gente se anime a volver a las salas.”

“Es importante que se sepa que la cultura es segura, está funcionando muy bien el tema de los protocolos, el de la distancia, no hay situaciones de riesgo en los espacios culturales y entonces aprovechar esta comunicación para invitar a la gente a volver a los espacios culturales a apoyar artistas en los teatros, en los cines, en los museos en las galerías.”

“Cómo es gestionar la cultura post pandémica en una Ciudad tan cosmopolita con alrededor de 400 teatros y librerías…?”

Enrique Avogadro: “Para mí hay que aprender de esta experiencia, una de ellas es la oportunidad que nos da lo digital para llegar a más y nuevos públicos. Vivamos Cultura es una plataforma que realmente cada vez está teniendo más visitas que nos permite llegar a donde antes no llegábamos, como decíamos recién el BAFICI está en todo el país, uno esté donde esté en el país tiene la oportunidad de ir a un festival. Que esto también es bueno recordarlo por cómo está el mundo en este momento, es el primer festival de cine internacional de clase A, de los festivales importantes, que se hace presencial, no se ha hecho presencial Berlín, que es un festival importantísimo, Cannes nuevamente este año está tecleando la posibilidad de que se haga y acá en Buenos Aires tenemos la posibilidad de disfrutar este festival y al mismo tiempo en simultaneo todas sus películas en el país de manera gratuita. Y no solamente el BAFICI, hoy presentamos la temporada 2021 junto a Horacio Rodríguez Larreta y María Victoria Alcaraz (directora general del Teatro Colón) y es una temporada que también vamos a estar disponibilizando a través de lo digital, ese es un primer aprendizaje.

Un segundo aprendizaje es para mí la oportunidad de trabajar al aire libre, espacio público, espacios que ya teníamos en nuestra programación pero que por el Covid tuvimos un verano donde básicamente estuvimos afuera, en los jardines de los museos, en el Parque Centenario, en la misma calle con el programa Abasto Cultural, generando oportunidades para encontrarnos a través de la cultura en lugares que antes no eran convencionales.

Y quizás lo tercero como aprendizaje es el diálogo, todas las aperturas que fuimos logrando y desarrollando las hicimos conversando con cada uno de los sectores, gracias a eso hoy se puede asistir a los espacios culturales en la Ciudad de Buenos Aires y eso es muy relevante porque a través del diálogo pudimos encontrar alternativas para trabajar”.

Los invitamos a consultar los enlaces de interés mas abajo y a disfrutar de toda la programación del BAFICI y BAFICITO hasta el 28 de marzo de 2021.

Algunos links de interés:

Vivamos Cultura: https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar/

¿Cómo registrarte para disfrutar online las películas de #BAFICI2021?: https://www.youtube.com/watch?v=eJEPEuiqYbY

Guía para conseguir entradas:

Eventos presenciales

Todas las entradas de esta edición del Festival son gratuitas, con reserva online previa.

La reserva de entradas se habilita siempre dos días antes del evento en buenosaires.gob.ar/festivales.

Se podrá reservar 1 (una) entrada por persona por función

Eventos virtuales y digitales

Todos los eventos que forman parte de la programación en la plataforma Vivamos Cultura pueden ser disfrutados por 72 horas después de su estreno presencial, de manera gratuita y tras un breve registro.

Sedes: https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar/contenido/4070-sedes

Por @maralegoz para Radio Jai

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.