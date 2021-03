Estudiantes judíos denuncian antisemitismo de candidato del StudCo

Estudiantes judíos denuncian los comentarios del candidato de StudCo que “perpetúan el antisemitismo” al comparar el aborto con el Holocausto

La carta ha obtenido más de 50 firmas de líderes estudiantiles judíos en Grounds, pero su líder defiende la comparación que, sostiene, estaba “destinada a promover la seriedad del aborto”.

En una carta, los líderes estudiantiles judíos “denuncian, en los términos más enérgicos, los comentarios antisemitas que han aparecido recientemente” hechos por Gavin Oxley, candidato presidencial del Consejo Estudiantil y estudiante universitario de tercer año. En los comentarios, que se hicieron en respuesta a una publicación de Instagram pro-vida, Oxley comparó el aborto con el Holocausto y calificó a la interrupción voluntaria del embarazo como “el mayor genocidio de todos los tiempos”.

“De ninguna manera creo que se pueda bromear con el tema del Holocausto”, escribió Oxley. “Millones de inocentes fueron masacrados por miles debido a la falta de reverencia a la santidad de la vida. Al apoyar el aborto, se está apoyando el genocidio. Tan terrible como fue el Holocausto, este genocidio se ha expandido aún más que eso. Estos fetos que están siendo abortados son SIN DEFENSA “.

La carta del miércoles fue escrita por líderes estudiantiles judíos y ha obtenido 50 firmas de personas que representan a organizaciones como el Consejo de Liderazgo Judío, la Asociación de Estudiantes de Derecho Judío, J Street U, CavPAC, Challah for Hunger y Hoos for Israel.

“El antisemitismo está en un aumento marcado y aterrador en todo Estados Unidos”, decía la carta. “Ante tal odio, es nuestra responsabilidad compartida, tanto judíos como no judíos, denunciar el antisemitismo dondequiera que exista. Un discurso como el del Sr. Oxley es peligroso y sirve para perpetuar el antisemitismo en nuestra comunidad. El antisemitismo, en todas sus formas, no tiene cabida en la Universidad de Virginia “.

Si bien la carta estaba destinada a que la firmen los líderes estudiantiles judíos, Matt Gillam, estudiante de cuarto año de Batten y presidente del Consejo de Liderazgo Judío, dijo que las firmas de la comunidad universitaria en general no serán rechazadas. La carta invitaba a los miembros de la comunidad a participar en varios eventos que se llevarán a cabo por grupos de estudiantes judíos en Yom HaShoah, o el Día de la Conmemoración del Holocausto, desde el atardecer del 7 de abril hasta el anochecer del 8 de abril para informarse sobre los “esfuerzos continuos para combatir el antisemitismo”.

En una declaración a The Cavalier Daily, Oxley dijo que respalda sus comentarios. “Cuando se lee en el contexto completo, está claro que la comparación utilizada no fue para disminuir la tragedia que fue el Holocausto, que se cobró la vida de 6 millones de inocentes hijos de Dios”, dijo Oxley. “En cambio, este comentario estaba claramente destinado a promover la seriedad del aborto, que se cobra cada día 125.000 vidas inocentes de los hijos de Dios. Una vida es una vida. En pocas palabras, se han contado más muertes por aborto que por el Holocausto”.

La estadística que Oxley cita sobre las tasas de aborto se refiere a la cantidad de abortos en todo el mundo por día y parece provenir de WorldoMeter, que cita a la Organización Mundial de la Salud en su declaración de que se estima que hay entre 40 y 50 millones de abortos en el mundo cada año. Según datos de la OMS, hubo un promedio de 56 millones de abortos en todo el mundo cada año entre 2010-2014.

La Junta de Elecciones de la Universidad está investigando las acusaciones de que Oxley violó los procedimientos de campaña al hacer campaña antes del período de inicio oficial y que los partidarios de la campaña difundieron información errónea sobre su oponente, Abel Liu, presidente del cuerpo representativo del Consejo Estudiantil y estudiante universitario de tercer año. En un comunicado publicado en Instagram el lunes, Oxley afirmó que su campaña “se ha basado en la honestidad, la integridad y que seguirá siéndolo hasta que finalicen las elecciones”.

Con información de The Cavallier Dayly