“Espero que alguien sueñe más en trascender que en enriquecerse”

Radio Jai dialogó con Julio Bárbaro, político y escritor argentino, quien habló sobre la realidad argentina y la difícil situación que atraviesa por la pandemia y la tan ansiada llegada de las vacunas. Además, se refirió al nuevo ministro de Justicia Martín Soria.

“El único ascenso social en la Argentina lo tiene la política por eso se matan” dijo hace unos días. Qué opina de Martín Soria?

“El gobierno elige el camino de la agresión para un tema como la justicia, que es un tema que le interesa al gobierno y no a la desesperada sociedad en la que habitamos”. Eligen la agresión.

“Si el gobierno es exitoso, la justicia puede ser poco agresiva. Pero si nos llevan a un nuevo fracaso, la justicia les va a caer con mucha dureza”. “Es triste, pero es cierto”.

Por otro lado, Bárbaro opinó sobre el presidente de la Nación Alberto Fernández y las cosas que prometió en campaña. “Le creí que lo iba a intentar y me da pena que no lo haya hecho, tenía todo en sus manos”, y, creo que el que se limita es él…haciendo alusión a que detrás está la sombra de Cristina Kirchner, agregó: “Asumió ser un segundo nada más, es triste, pero es así”.

Todos recordamos al Alberto opositor, al que dijo lo que dijo respecto de las causas que preocupan a la vice presidenta no?

“Parece que decidió no asumir la obligación de trascender” Trascienden cuando nos devuelven la esperanza

“Desgraciadamente uno trata de elegir aquel que imagina que es el mejor de una oferta, pero no hay un dirigente capaz de devolvernos un proyecto de nación que se hace entre todos, porque si somos enemigos no somos nación”.“Estamos desesperanzados porque la dirigencia no fue capaz de devolvernos un destino colectivo”.

No hay país en el mundo que tenga casi 10 millones de personas capaces de elaborar algo productivo que pueda sostener a más de 20 millones que reciben algún tipo de bono del Estado.

Sin embargo, con el pasar del tiempo no aparece ningún político capaz de sacar el país adelante, y parece ser que solo hay dos bandos divididos por una grieta que no para de agrandarse. Hoy no tenemos personas que intenten ocupar ese lugar. “Se adhieren a uno de los dos partidos porque ambos tienen estructura nacional y los puede rentar”. “Se necesita un grupo de jóvenes o mayores dispuestos a transitar la política sin prebenda”. “La política en Argentina está prostituida porque se habla solo de dinero, no tiene amor, sueños no hay ilusión”, aseguró. Todo es un desastre y nunca se quejaron, tiene que haber una dirigencia que esté por encima de los cargos.

Por último, opinó de cómo se manejó el gobierno con la pandemia y fue sumamente crítico. “Como todo lo que hacen, lo hacen mal”. “Tuvimos una cuarentena de una dimensión exagerada que destruyó negocios y empresas, y después un sueño de vacunas que no llegaron”. Me parece triste, triste. “Tengo 79 años y creí que me iban a poner en una lista, pero no la hay, porque no hay vacunas”.

Los políticos que conoces Alberto, Cristina, no importa los nombres, son impenetrables a la realidad? Alguna vez te llamaron?

Viven en un mundo cerrado donde para ellos la clave “son todos los operadores de negocios” De un lado y del otro.

“La concentración económica es tan dañina al capitalismo como lo fue el estatismo” La pequeña empresa en Argentina es aplastada por la importación o por la gran empresa…

Los políticos son parte de los bancos, la concentración económica de la que participan, en economía y en renta. “Espero que alguien sueñe más en trascender que enriquecerse”

Audio completo en el link

Por GS/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente