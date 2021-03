Atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires: “Los responsables de los atentados no tienen vida”

A propósito de un nuevo aniversario del atentado ocurrido en Buenos Aires en la embajada de Israel, dialogamos con Rafael Eldad, quien fue ministro consejero de la embajada en el momento del siniestro internacional y posteriormente embajador en Argentina, entre los años 2004 y 2009. Eldad, por obra de destino, estaba fuera del edificio cuando la explosión se produjo, y -milagrosa y azarosamente-, salvó su vida.

A Rafael Eldad le tocó la tarea de ayudar y contener a las víctimas sobrevivientes, llevarlos a hospitales, identificar fallecidos, y organizar, – entre estos- el traslado de amigos y colegas hacia Israel. Resaltó que “el atentado marcó para siempre mi vida, la vida de todos en la embajada, y las vidas de la comunidad judía argentina. Luego de casi treinta años, hay imágenes que no dejo de recordar, muy difícil de digerir, de entender”.

El diplomático retirado evocó algunos de esos momentos dramáticos, como por ejemplo tener que ir a casa de padres y familiares a comunicar los fallecimientos, llevar sobrevivientes a los hospitales, remover escombros buscando vidas. “Lo más duro fue ir a la morgue a reconocer cuerpos. Por varios días no pude dormir y son imágenes que me acompañan para siempre”.

Destacó que, – si bien en Israel se conocía al terrorismo desde hacía mucho tiempo atrás-, el atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires inauguró el terrorismo en América Latina, continuándose con el atentado a la AMIA ,- mucho más grande todavía por la cantidad de muertos-, y agravado con la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Durante el intercambio, se aludió a las expresiones de Pinchas Avivi ( ex director de la cancillería de Israel) quien señaló en una entrevista con Radio Jai que: ” Quienes cometieron los atentados no gozan de buena salud”.

Consultado por esto, Eldad comentó que Israel nunca olvida y nunca perdona. Y que , -desde el momento en que un atentado ocurre hasta que se arriba al momento de hacer justicia-, los responsables de los atentados ” no tienen vida”, ya que viven escondidos, con miedo a ser descubiertos, con la imposibilidad de confiar en alguna persona, de modo tal que eso es parte del castigo.

El ex embajador afirmó que ” el círculo no está cerrado’, y que en esa dificultad de concluir el tema convergen dos factores fundamentales: La falta de capacidad argentina para organizar y llevar adelante una investigación a fondo, y la falta de voluntad política para hacerlo. Señaló que estos elementos son los que hacen que la herida siga abierta.

