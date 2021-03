Caso Maradona: “No dejaban que entre gente más profesional que los que lo estaban atendiendo”

Radio Jai dialogó con Mariano Israelit, amigo personal de Diego Maradona, acerca la causa judicial por su muerte que involucra al médico personal del Diez, Leopoldo Luque, y demás personas de su entorno cercano.

“Estoy muy triste, angustiado, cada vez escucho audios que son más tristes. Diego estaba mal rodeado, mal asesorado, podría haberse operado de la rodilla en una clínica mejor. Desde ahí arranca mal, muchas personas cercanas a él eran amigos de amigos y no dejaban que entre gente más profesional que los que lo estaban atendiendo”.

Israelit ahondó en el conflicto del Diez con su ex médico, Alfredo Cahe: “Diego no estaba lo suficientemente apto como para pedir otro tipo de tratamiento. Cuando vivía con él y Guillermo Coppola teníamos un médico profesional, Cahe, que aconsejaba o derivaba a un médico de confianza. Según lo que escuché, Diego se alejó de él cuando Verónica Ojeda quedó embarazada, ya que supuestamente Cahe le recomendó un diu que no terminó funcionando”.

“Dalma y Giannina quisieron hacerse cargo pero se lo prohibieron. Ellas son chicas educadas y respetuosas”. “Ojalá se pueda resolver en la justicia, los responsables están en los audios, a la vista. Recibía un trato inhumano”.

Finalmente, concluyó: “Tuve muchas discusiones con él, pero el prefería quedarse con su propia opinión. No vivía de él, cuando pensaba distinto me iba aunque después nos pelearamos”.

