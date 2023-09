Ser Yehudí es ser agradecido

La porción de la Toráh que leemos este Shabat es Ki Tavó y nos ordena que cuando entremos en la tierra de promisión (eretz Kenaán-La tierra de Israel) y cosechemos, los Bikurim, las primicias deben ser ofrendadas.

El ser humano tiende a olvidar que todo lo que recibe proviene de la mano del creador. Cuando como en la semana pasada en Ki Tetzé Lamiljamá, cuando salgas a la guerra frente al temor y peligro clama a D.s pero cuando “le viene la buena” asentado plácidamente en la tierra, tiende a pensar que lo bueno es por su talento y esfuerzo. La Toráh viene a obligar al hombre a comprender que el socio que te brinda todo te pide tan solo un 10% para hacer justicia. La obligación del Maazer, el diezmo es para todos sin excepción. No hay nadie tan pobre que no tenga que entregar el maazer, ni nadie tan rico como para no comprender que su riqueza es la nada frente al Todopoderoso que es quien decreta a cada instante el destino y sostiene la vida del ser humano.

La palabra Yehudí (judío) se vincula con la palabra Hodaia (agradecimiento). El judaísmo tiene como pilar el agradecimiento y nos convoca a agradecer con acciones concretas como es el maazer, esa porción de lo que recibimos, que no nos pertenece y que solo nos es entregada en carácter de administradores.

Queridos amigos de Radio Jai un #Shabat con su bendición llega a nuestras vidas. Que sepamos agradecer por las primicias que recibimos compartiendo las mismas con nuestro prójimo menos afortunado.

Shabbat Shalom Umeboraj

