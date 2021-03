FDI: Somos el primer ejército del mundo en alcanzar la inmunidad colectiva

“Después de 10 semanas, puedo declarar que las FDI son las primeras fuerzas armadas del mundo en alcanzar la inmunidad colectiva”, dijo el jueves a la prensa el mayor general Itzik Turgeman, jefe de la Dirección de Tecnología y Logística de las Fuerzas Armadas.

Según Turgeman, hasta el jueves, alrededor del 81 por ciento de los militares habían recibido una vacuna contra el coronavirus, habían contraído el virus en el pasado o ambos. En la próxima semana, ese número estaba en camino de subir al 85 por ciento.

Dijo que esto le dio a las FDI lo que se conoce como inmunidad colectiva o inmunidad comunitaria, en la que una parte suficientemente grande de una población determinada está protegida contra una enfermedad que ya no puede propagarse ampliamente dentro de ese grupo. Esta afirmación no se pudo verificar de forma independiente. No quedó claro de inmediato cómo la interacción significativa de los militares con civiles israelíes podría afectar esta inmunidad colectiva.

El director médico de las FDI, Brig. El general Dr. Alon Glasberg, dijo que esta inmunidad colectiva permitiría a los militares regresar a operaciones más normales, aunque las tropas aún tendrían que usar máscaras, distancia social y cumplir con otras restricciones relacionadas con el coronavirus de acuerdo con la política del gobierno.

“Pero las cosas se parecen mucho más a lo que eran hace un año”, dijo a los periodistas.

Desde el brote del virus el año pasado, las FDI han sostenido que sus capacidades operativas no se han visto significativamente afectadas por la enfermedad. Sin embargo, la pandemia ha afectado la capacidad de los militares para realizar ejercicios con normalidad, lo que ha obligado a las unidades a reducir o incluso cancelar algunos de sus ejercicios en algunos casos.

“Ahora podemos hacer las cosas de manera diferente. Podemos entrenar con mucha más libertad ”, dijo Glasberg.

El ejército lanzó su campaña de vacunación a principios de enero y, después de cinco semanas, las tres cuartas partes de todos los soldados de las FDI habían recibido al menos una dosis de la vacuna.

No se obligó explícitamente a los soldados a recibir la vacuna (se consideró que esto era legalmente problemático), pero se les animó enérgicamente a vacunarse. Para vacunar a las tropas en todo el país, las FDI instalaron centros de vacunación en varias bases y viajaron directamente a unidades específicas en algunos casos.

Turgeman dijo que debido a la necesidad de mantener las vacunas a temperaturas bajo cero, distribuirlas de manera efectiva fue, con mucho, el aspecto más complicado de esta campaña, y dijo que era más una operación logística que médica.

“Parecía imposible, pero ahora está aquí”, dijo Glasberg sobre el programa de vacunación.

“Tenemos mucho de qué estar orgullosos”, agregó el director médico.

Durante la campaña de inoculación no se desperdiciaron dosis de la vacuna.

Sin embargo, según las FDI, aproximadamente el ocho por ciento de las tropas se han negado a ser vacunados. Algunas de ellas son mujeres en las primeras etapas del embarazo, mientras que otras actúan por motivaciones ideológicas o políticas, según Glasberg.

“Pero la cantidad de personas que se niegan o no quieren vacunarse es cada día menor”, ​​dijo.

Aproximadamente el 11 por ciento restante de los soldados que no están completamente protegidos contra el virus están en camino de vacunarse, y algunos estaban en cuarentena cuando comenzó la campaña, lo que retrasó su calendario de vacunación unas semanas.

A pesar de los obstáculos, el ejército dijo que ha visto una caída vertiginosa en el número de casos de coronavirus entre los soldados. Cuando comenzó la campaña de vacunación, había aproximadamente 650 soldados diagnosticados con COVID-19. Esa cifra aumentó a más de 3.200 en febrero, pero desde entonces se ha reducido a 370 hasta el miércoles, según cifras militares.

The Times of Israel

