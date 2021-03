Radio Jai dialogó con Mario Solís, periodista en Chile, quien dio detalles acerca de lo sucedido y, además, comentó cómo se encuentra el país con el Covid-19 y explicó la reforma de la constitución chilena que se está por llevar a cabo.

“Aquí en Chile tuvimos un estado de precaución que nunca habíamos vivido, es decir que había que estar atentos ante los eventuales cambios que pudieran existir del oleaje”, señaló, y agregó: “Lo máximo que se registró fue en el sector de Valdivia, olas que aumentaron su tamaño de 30 a 50 centímetros, y afortunadamente no pasó más. En horas de la mañana ya fue levantada esta alerta amarilla y ya pueden realizar vida normal las personas que estén en el borde costero”.

Solís afirmó que no hubo que realizar ningún tipo de evacuación, pero que “sí se emitieron alertas a través de los teléfonos celulares y también hubo una instrucción de que no se podían acercar la gente a los bordes costeros, así que no hubo ningún accidente que lamentar”.

Por otro lado, se refirió a la situación sanitaria del coronavirus allí en Chile: “Si bien tenemos una campaña de vacunación que es muy exitosa y estamos acercándonos a los 4 millones de personas vacunadas, el nivel de positividad de los contagios ha aumentado sobre el 10 por ciento”. “Hubo más de 5 mil casos en las últimas 24 horas, un escenario que no veíamos desde el mes de julio”.

“Lo que hace el gobierno central es empezar a delegar en los gobiernos regionales la responsabilidad de la distribución de las vacunas, y estos a los municipios y a los alcaldes de las distintas ciudades y ellos organizan de qué forma se van entregando”. Como en Argentina, confirmó que allí también tienen su ´vacunatorio VIP´. “Esto ha traído problemas porque algunos alcaldes han entregado vacunas a gente que no es prioritaria, aquí también tenemos nuestros casos de ´vacunación VIP´, y eso entorpece todo el proceso”, marcó.

Chile está en proceso de reformar la constitución por diversos motivos y para modificar principales pilares como la educación. “En este momento estamos eligiendo a la mesa constituyente, entonces dentro de la planificación, es comenzar una nueva constitución desde una hoja en blanco”. “Los principales aspectos son salud, educación y también lograr dar participación a los pueblos originarios, como los mapuches, que no son contemplados en la constitución actual. Y también que exista una distribución más equitativa en la riqueza del país”.

Por último, nombró a uno de los candidatos a presidente más polémicos para el mundo judío: Daniel Jadue. “Es alcalde de la comuna de Recoleta, y dentro del mundo político es una persona que se ha destacado bastante y que ha tenido una capacidad de liderazgo importante más allá de su comuna”, explicó el periodista. “Es reconocido en gran parte del país, representa al partido comunista y ha logrado plantear proyectos que han sido viables para la población, lo que lo postula como un buen candidato presidencial”. Sin embargo, concluyó: “Viendo la historia de Chile, es muy difícil que salga electo presidente un candidato del partido comunista porque todavía existe ese recuerdo en el año 73 con los militares”.

Por GS/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente