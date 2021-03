Daniel, el profeta: el héroe secreto en la historia de Purim

Nació en Jerusalem en una noble familia de escribas y eruditos. En el tercer año del reinado del rey Yehoyachin, el rey Nabucodonosor de Babilonia sometió el reino de Judá y lo convirtió en un tributario del Imperio babilónico. Nabucodonosor se llevó a varias familias judías nobles con él a Babilonia, incluido el joven Daniel. Junto con sus amigos Hananías, Misael y Azarías, Daniel fue criado en el palacio real y entrenado por los sabios babilónicos. A los cuatro se les dieron nuevos nombres: Sadrac, Mesac, Abednego y Beltsasar. Sin embargo, los jóvenes judíos mantuvieron su fe y se negaron a comer la comida no kosher de los babilonios. Dios los bendijo para que fueran más sabios que todos los más grandes sabios de Babilonia. Daniel creció hasta convertirse en uno de los consejeros de confianza de Nabucodonosor y sus sucesores. Daniel también sirvió como un líder importante de la comunidad judía exiliada en Babilonia. Sus profecías fueron recopiladas más tarde por la Knesset HaGedolah (“los Hombres de la Gran Asamblea”) y componen el Libro Bíblico de Daniel. En un episodio famoso, leemos cómo ministros envidiosos en la corte del rey Darío, aprobaron una ley para prohibir rezar a cualquier deidad excepto al rey. Luego acusaron a Daniel de orar a su Dios, lo cual hizo y no lo negó. Daniel fue castigado con ser arrojado a un foso de leones, del cual fue salvado milagrosamente. Los ministros envidiosos fueron consumidos por los leones. El rey Darío y su corte quedaron entonces convencidos de la existencia y supremacía de Dios: “Yo hago un decreto, que en todo el dominio de mi reino los hombres tiemblen y teman delante del Dios de Daniel; porque Él es el Dios vivo, y firme para siempre, y Su reino es el que no será destruido… ”(Daniel 6:27) El Talmud señala que Daniel es la misma persona a la que se hace referencia como Hatac en el Libro de Ester. Fue él quien cuidó a Ester en el palacio real y era quien mantenía la comunicación entre ella y Mordejai. ¡Y así, Daniel también fue el héroe secreto de la historia de Purim!

