Blinken: “Estados Unidos apoya a Israel, la CPI carece de jurisdicción”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó la oposición de Estados Unidos a la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir una investigación completa por crímenes de guerra contra Israel y el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza el miércoles por la noche.

“Estados Unidos se opone firmemente y está profundamente decepcionado por esta decisión. La CPI no tiene jurisdicción sobre este asunto”, dijo Blinken en un comunicado emitido el jueves por la mañana temprano. “Israel no es parte de la CPI y no ha dado su consentimiento a la jurisdicción de la Corte, y tenemos serias preocupaciones sobre los intentos de la CPI de ejercer su jurisdicción sobre el personal israelí”.

Blinken también enfatizó que los palestinos no califican como un estado soberano y, por lo tanto, no pueden participar en la CPI.

El secretario de Estado destacó que Estados Unidos sigue “profundamente comprometido con garantizar la justicia y la rendición de cuentas por crímenes atroces internacionales” y reconoce “el papel que pueden desempeñar los tribunales internacionales como la CPI, dentro de sus respectivos mandatos, en la consecución de esos importantes objetivos. ”

“Además, Estados Unidos cree que un futuro pacífico, seguro y más próspero para la gente del Medio Oriente depende de la construcción de puentes y la creación de nuevas vías para el diálogo y el intercambio, no acciones judiciales unilaterales que exacerben las tensiones y socaven los esfuerzos para avanzar en dos negociaciones. -Solución de estado “, agregó Blinken. “Continuaremos manteniendo nuestro fuerte compromiso con Israel y su seguridad, incluso oponiéndonos a las acciones que buscan atacar a Israel injustamente”.

Estados Unidos “se opone firmemente y [está] decepcionado por el anuncio del fiscal de la CPI de una investigación sobre la situación palestina”, dijo Ned Price, portavoz del Departamento de Estado.

En la conferencia de prensa del departamento, Price dijo que Estados Unidos “continuará manteniendo nuestro fuerte compromiso con Israel y su seguridad, incluso oponiéndose a las acciones que buscan atacar a Israel injustamente”.

“La CPI no tiene jurisdicción sobre este asunto”, continuó. “Israel no es parte de la CPI y no ha dado su consentimiento a la jurisdicción de la corte. Tenemos serias preocupaciones sobre los intentos de la CPI de ejercer su jurisdicción sobre el personal israelí ”.

Con información de Jp.