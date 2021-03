“Retornarán tus hijos a sus fronteras” (Jeremías 31:17)

Cuando un Judío decide emigrar a Israel usamos la expresión “elevarse”. El proceso de “Alia” o “elevación” se lleva a cabo por la Agencia Judía quien se encarga de traer gratuitamente a todo aquel que posee el derecho de “La Ley del Retorno”.

El problema de las comunidades de Etiopia es que no son descendientes de Judíos pero si se identifican como descendientes de los Hijos de Israel y parte del pueblo. Al no haber documentación y por la gran cantidad de asimilación a través de los siglos, el Gobierno de Israel intenta solucionar un conflicto de décadas que muchas veces forma historias como las del video, una madre y una hija que no se abrazaron 20 años (+ dos semanas).