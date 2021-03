Irán niega haber golpeado un barco israelí: “la seguridad del Golfo es importante para nosotros”

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en Teherán negó esta mañana (lunes) que Irán estuviera involucrado en un ataque a un barco propiedad del empresario israelí Rami Unger en el Golfo de Omán. “La seguridad en el Golfo Pérsico es importante para nosotros”, dijo.

Horas antes, el portavoz Said Khatibazda, desestimó las afirmaciones del primer ministro Benjamin Netanyahu sobre el tema nuclear y dijo que “sus acusaciones de que nos esforzamos por obtener armas nucleares tienen fines internos”.

El primer ministro Benjamin Netanyahu convocó ayer un debate de seguridad tras los daños sufridos por el barco. El ministro de Defensa, Beny Gantz, y los jefes de las organizaciones de seguridad participaron en la discusión.

La discusión presentó la evaluación de que la Guardia Revolucionaria Iraní estaba detrás del ataque al carguero y que se llevó a cabo colocando minas navales. Se estima que los iraníes no quisieron hundir el barco porque entonces significaba una escalada significativa no solo frente a Israel, sino también frente a Occidente, por lo que mantuvieron relativa cautela aunque esto fue un paso adelante para ellos.

Israel también estima que este no es el último incidente y que se esperan otros en los que Irán intentará dañar objetivos israelíes y posiblemente también barcos de propiedad israelí. Hay alrededor de 300 barcos de propiedad israelí en el mundo y los daños que sufran podrían dañar gravemente la economía israelí.

En la audiencia hubo acuerdo en que Israel no debe pasar por alto el ataque en silencio y que debe responder para transmitir un mensaje a los iraníes.

Una fuente de seguridad de alto nivel dijo que “habrá una respuesta israelí y no es seguro que se sepa siquiera que se trata de una respuesta porque hay constantes ataques israelíes”. Según él, esta es una campaña amplia y debemos prepararnos para nuevos ataques y requiere la preparación israelí y un mayor estado de alerta. Se estima que la respuesta israelí no será muy fuerte porque Israel no tiene interés en escalar.

La explosión ocurrió el jueves, pero solo se informó el viernes. El barco resultó dañado por una explosión durante el viaje en el área del Golfo de Omán y, aunque nadie resultó herido, se vio obligado a volver a puerto.

El barco transportaba automóviles a Singapur desde la ciudad de Damam en Arabia Saudita. Como resultado de la explosión, se abrieron dos agujeros de aproximadamente metro y medio de diámetro en el costado del barco, pero su motor no resultó dañado. El barco se dirigió a un puerto en Dubai, donde se repararán los daños.

Sivan Gobrin desde Israel

