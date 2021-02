Cosas que nos deja Purim

El Rabino Tzvi Grunblatt habló sobre Purim y lo importante de esta festividad, también realizó una reflexión a la situación del antisemitismo a nivel mundial y la situación con Irán.

Purim es una de las festividades más alegres del pueblo judío, pero pudo no haber sido así. Por eso el Rabino Tzvi Grunblatt quien es director general de Javad Luvavich en Argentina habló con Radio Jai y nos comentó sobre dicha celebración.

“El milagro de Purim empieza cuando años antes el rey elige entre 1800 chicas a una chica judía”. La Reina Ester es un personaje sumamente importante ya que es ella quien desenmascara el primer ministro Haman. “El primo de esta reina, que también era judío, descubre un complot para matar al rey”.

En la historia estas son piezas claves puesto que las intenciones del antagonista eran terminar con el pueblo judío. “El plan de exterminio era extremadamente malévolo ya que consistía en matar a todos los judíos en un solo día”.

“No había donde escapar ya que el decreto iba desde Asia a África del norte, eran 127 estados”.

“De la noche a la mañana los judíos se salvaron y mordejai fue nombrando el virrey de Persia, el pueblo judío sufre todo el tiempo, pero siempre sale adelante”. Esto último hace referencia a la escalada que existe de antisemitismo a nivel social, mundial y al conflicto con Irán.

Cerró la entrevista contándonos la importancia del ayuno colectivo que aparece en Meguilat Ester, una medida tomada con el fin de recordar al pueblo judío el valor de acercarse espiritualmente y cumplir las tan importantes mitzvot “celebramos la existencia del pueblo judío, pero eso pasa, porque existe un ayuno, una plegaria y una reflexión”.

Si D-os quiere hoy de noche, mañana en Israel, en Jerusalén, este año durante tres días viernes, shabat y el domingo el pueblo judío en el mundo entero va a estar celebrando la milagrosa salvación que tuvo en Persia hace 2200 años atrás aproximadamente, cuando hubo “un decreto, un plan maléfico de eliminación total, realmente genocidio total del pueblo judío, hombres, mujeres ancianos y niños. Quiero decir que era peor que Hitler, una cosa que no puedo imaginar no existe peor que el mismo demonio que Hitler y el nazismo” y todo eso… Por qué digo que era peor? Porque el plan maléfico era en un solo día, en todo el mundo civilizado de aquel momento que contaba con 127 estados desde Asia, África, Europa, en todo el mundo entero, en un día iban a eliminar a todos los judíos! Lo que quiere decir que no había posibilidad de salvación alguna de irse a algún otro lugar de irse estaba todo orquestado para que en cada lugar en un solo día no haya manera de salvarse de ese decreto y que estaba manejado por el primer ministro de Persia de aquel momento, con el edicto real El rey de Persia y Ajashverosh que contaba por supuesto con todo el aparato del Estado. A nivel de lo que era todo el imperio que llegaba 127 estados del mundo entero, era algo imposible prácticamente que poder salvarse.

Y ahí ocurre el extraordinario milagro que años antes entre 1800 chicas, el rey elige como esposa a una chica que era una chica judía. Años antes, el rey había mandado a matar a su propia esposa la reina, que por eso hace una selección una nueva reina, selección que dura años. El primo de está reina descubre un complot contra El Rey.

La reina se lo hace llegar al Rey y todo eso prepara el terreno de una manera inesperada para cuando primero se juega de presentarse al Rey sin ser llamada en un banquete que la reina le prepara al Rey con ese archienemigo Hamán, ahí la reina desenmascara y dice cual es el plan maléfico, y de un momento a otro se da vuelta todo. Y Haman es colgado en una horca que preparó para colgar a Mordejai.

Cuando se descubre todo, el Rey saca un edicto que los judíos pueden defender y se pueden preparar porque acá todo estaba muy manejado de una manera muy tapada y no había manera y ahí lo pidió! Se preparan y llegan al día qué es el día de hoy 13 de Adar y los judíos eliminan a todos los antisemitas del mundo imagínense, imagínense!!! Eso pasó una vez ahí. Eliminan a todos los antisemitas del mundo en un día! 75.000 en todos los estados, 500 en la capital que eran los que estaban preparados para el plan.

Y llega el día que estaba preparado para hacer la solución final, pero desgraciadamente a un nivel superior, a lo maquiavélico de Hitler imagino que era lo más aberrante en esa generación, ese día se convierte en un día de fiesta judía y el primo de Ester es nombrado el Virrey de Persia!

Qué representa? representa que el pueblo judío en todo momento sufre desafíos impresionantes, uno piensa que va a pasar con Irán, uno ve el antisemitismo escalando siglo XXI, cuando uno piensa que ya estas cosas son del pasado en los países del primer mundo. Y los países de primera línea! No estamos hablando de países autoritarios y antisemitas que también se están dando vuelta. Estados Unidos, Europa, Francia resurgimiento desgraciadamente, terrible. Viene Purin, y nos dice ¡muchachos no se aflijan!, ustedes conéctense con D.os.

Ustedes acuerdense quiénes son, ustedes no dependen de la diplomacia. Está bien que haya diplomacia, y tiene que haber ejército, tiene que haber todo eso. Pero todo eso tiene éxito cuando tiene conexión con nuestro D.os eterno guardián del pueblo de Israel. Y eso festejamos. En la situación que estamos viviendo también, comenzó después de Purin del año pasado y ya es hora que con éste Purim terminemos con la pandemia.

Diego Hubermann periodista del Coffe Break aprovecha para preguntarle la importancia del ayuno en ésta festividad.

Allí figura en el relato del libro de Esther que es uno de los 24 libros de la Biblia. Se instauró el recuerdo de las plegarias el ayuno y la reflexión. Importantísimo, porque la salvación no vino automáticamente, porque es a través de las mitzvot es la conexión con D.os. Que por integrarse a la sociedad se habían ido muy lejos olvidándose de sus raíces. El edicto en el cielo se da vuelta cuando se llama conjuntamente a las plegarias, al ayuno, a la reflexión, a mi conducta. La celebración es la consecuencia es la reflexión del día anterior.

