Vacunación VIP: “Es la culminación de un concepto de corrupción”

En los últimos días, en el marco de la escasez de vacunas, ha salido a la luz el escándalo conocido como “Vacunatorio VIP”, la aplicación irregular de la vacuna Sputnik-V a una serie de políticos, empresarios y personalidades públicas por fuera de los grupos prioritarios que deben ser inoculados en esta etapa.

Radio Jai dialogó con Miguel Ángel Toma, político, filósofo y ex secretario de Inteligencia, acerca del escándalo orquestado por el ahora ex ministro de Salud Ginés González García.

“Estamos frente a una estafa moral”. “Es la confusión entre Estado y gobierno, es decir la apropiación por parte de un gobierno circunstancial de las estructuras del Estado para utilizarla en función de los intereses particulares del sector que circunstancialmente ejerce el gobierno”.

El ex titular de la SIDE agregó: “Es la culminación de un concepto de corrupción, la corrupción no solamente es los bolsos de López tirándolos por arriba del convento o el sobreprecio en la obra pública, es también la estafa moral: cuando se utiliza una vacuna para alguien que no corresponde en detrimento que alguien que sí la está esperando”. “Se termina por aceptar lo inaceptable porque se repite de manera tal que finalmente termina siendo lo habitual”.

Otro factor es “El crecimiento exponencial de la pobreza y la creciente cantidad de gente que comienza a vivir del Estado, que entrega casi 20 millones de cheques que recibe la mitad de la población argentina, eso se llama clientelismo”. “Hay una especie de adormecimiento de la conciencia por la dependencia del Estado”.

El también ex ministro de Justicia opinó que “La pérdida de la cultura del trabajo explica que frente a la percepción clara de la corrupción igualmente se vote a los corruptos porque de eso depende la subsistencia” “La generación de una clase dirigente que termina beneficiándose con cargos públicos o con parte de los fondos públicos que van a subsidiar esa pobreza”. “Es un círculo vicioso que consolida una dirigencia perversa”.

“El clientelismo se desarma sobre la base de la construcción de trabajo, solamente cuando el crecimiento productivo genera empleo se empieza a revertir este fenómeno de humillación generalizada y deterioro de la propia autoconciencia de la persona”. Finalmente, concluyó: “Sin duda tendrá un impacto electoral, tiene el mismo impacto que los bolsos de López, es la verificación de un acto de corrupción, en este caso donde no está en juego la plata sino la vida, y por otro lado pone en evidencia el doble discurso”. Entre los vacunados irregularmente figuran el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, los legisladores nacionales Eduardo Valdés y Jorge Taiana, el periodista Eduardo Verbitsky, Hugo Moyano junto a su familia y Estela de Carlotto.