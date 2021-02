“En Irán hay un 95 porciento de la población que no le cree una sola palabra al régimen de los Ayatolas”

Hace algunos días, el rabino Abraham Cooper del Centro Wiesenthal, dialogó por más de una hora con el líder religioso iraní, ayatolá Abdol Hamid Masoumi-Tehrani. Radio Jai entrevistó al decano asociado del centro, y encargado del área de acción social global, acerca de su visión de éste particular momento del Medio Oriente y del pueblo judío.

RJ: La relación entre Israel e Irán está fuertemente relacionada con la política. ¿Crees que es posible lograr la paz?

AC: Por supuesto que las relaciones entre Irán e Israel están dictadas tanto por la situación geopolítica, lamentablemente por la ideología del Ayatolá Komeini, una odio genocida hacia Israel, odio a Israel, odio a nuestros valores , y hasta la promoción de la negación del holocausto.

Por eso hay que ser realistas en lo que sucede ahora, con un Irán mas cerca que nunca de convertirse en potencia nuclear con la capacidad de amenazar a sus vecinos. Esa es la realidad actual y no va a cambiar por un encuentro o una relación. Es muy importante que Israel permanezca fuerte y convenza no solo a los vecinos del golfo, sino a las potencias como Estados Unidos , Alemania, Francia y el Reino Unido, de no hacer negocios con Irán mientras su amenaza sea real.

Pero más allá de un estado amenazando a un estado, está el odio teológico hacia el pueblo judío, generado por el régimen de los ayatolas, y debemos hacer todo lo que nos sea posible para atacar esas declaraciones y esas enseñanzas, y encontrar personas normales con potenciales teológicos respetables que no odian al pueblo judío, que también estén buscando el camino de la moderación y las relaciones.

RJ: ¿El judaísmo y el Islam tienen una historia de paz y coexistencia?. ¿Cómo imagina esa relación en el siglo XXI?

AC: El judaísmo y el Islam no tienen una historia de paz y coexistencia. Hubieron períodos de paz y coexistencia, de intercambio intelectual, pero es una historia desigual y en la era moderna hubieron judíos que eran ciudadanos de segunda en esos países. Somos hijos de Abraham, somos primos, y no tenemos porqué ser enemigos, no deberíamos ser enemigos, y pienso que mientras Israel madura como país y se dedique a su población y a los vínculos naturales y a la interacción con el mundo árabe e islámico, pueden suceder cosas buenas, cosas que nunca hubiéramos soñado antes.

Pero debe hacerse con los ojos bien abiertos, en éste momento hay un pueblo iraní que está sufriendo bajo el régimen de los ayatolas, y nosotros podemos cambiar ese sistema. Lo que queda claro es que ese pueblo ya no cree más en el régimen.

Un ayatola entrevistado en la tv de Israel dijo que él cree que solo el 5 porciento de la población iraní apoya el régimen, eso significa que el 95 porciento de la población no cree ni una palabra de lo que dicen.

Por eso debemos ser optimistas, debemos ser respetuosos, y debemos aprovechar cada oportunidad potencial de enviarle el mensaje al pueblo iraní, de que no somos sus enemigos, que no los odiamos, y que estamos esperando por una nueva era.

RJ: ¿Cómo imagina el rol de los Estados Unidos a partir de la firma de los recientes tratados de paz y en función del cambio de gobierno?

AC: En los Estados Unidos tenemos ahora una nueva administración con Biden, el secretario de estado Blinken y otros, y no sabemos aún con exactitud cual será el rumbo a tomar, pero por los diplomáticos y políticos que ocupan los puestos sabemos que Estados Unidos quiere volver a negociar con Irán, para supuestamente frenar la producción de una bomba atómica por medio de incentivos, en lugar de sanciones, sin volver ciertamente a la era Obama. Es claro para todos, y así lo expresaron Alemania y Francia, que Irán ha violado cada punto del acuerdo nuclear día tras día desde que el mismo fuera firmado, y nadie sabe si Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino Unido actuarán en conjunto para presionar a los ayatolas para modificar su comportamiento, bajar el terrorismo, y cesar en sus esfuerzos por nuclearizarse. Es evidentemente un tiempo distinto, la administración Trump ya no está, y es difícil saber como eso culminará.

RJ: Aún cuando la desaparición de Israel es una Utopía seguida por algunos, ¿Cuál debería ser la actitud de Israel para lograr de ellos el reconocimiento como estado?

AC: Hay gente en todo el mundo, incluidos los Estados Unidos de Norteamérica, que buscan la desaparición de Israel. Una democracia con más de 9 millones de habitantes, con los derechos religiosos que deben ser protegidos.

Por otro lado hay estados como Irán, y organizaciones no gubernamentales como el movimiento BDS, algunos que pregonan que el sionismo es racismo en el sistema de las naciones unidas, como el llamado “proceso de Durban”.

Israel no tiene la responsabilidad ni la posibilidad de cambiar las mentes de instituciones o gobiernos que quieren destruirlo. Nuestra única posibilidad es apoyar en todas las formas posibles un Estado de Israel fuerte, en lo militar, en lo económico y en lo espiritual.

Y hacemos lo posible en las democracias de la américas como Argentina, Canadá o Brasil para profundizar las relaciones con Israel.

Tenemos que aprender una lección brutal del siglo pasado, como Wiesenthal el cazador de nazis y sobreviviente del holocausto me dijo: Teníamos un importante activismo judío en los años 20, y nuestra primera reacción a las amenazas y el odio de Adolf Hitler antes de su llegada al poder, fueron chistes judíos … y para cuando despertamos a la realidad de esas amenazas, ya era demasiado tarde. Lo que podemos aprender de eso es cuando te amenazan, por más loca que suene la amenaza, se la debe tomar seriamente.

RJ: Puede Israel mediar o intervenir entre Sunitas y Chiitas?

AC: Respecto de si Israel puede mediar entre sunitas y chiitas, la respuesta es que absolutamente no.

No es nuestro problema, tienen profundas teológicas e históricas diferencias, y encontrar la paz intra musulmana no es el rol del pueblo judío. Esto debe ser llevado a cabo por las fuerzas moderadas que desean hacerlo en países como Azerbaiyán, dónde la gente vive una al lado de la otra en paz. Desde el punto de vista práctico no hay nada que nosotros debamos hacer, salvo hacer lo posible por conseguir la paz tanto con Sunitas como con Chiitas, con el Golfo o con países como Pakistán, de ser posible, o con un gran sector de la India o del país musulmán más poblado como Indonesia.

Nuestra tarea es ser respetuosos, buscar los referentes más normales, gente que se toma sus creencias y su fe seriamente, y que deseen vivir en paz, armonía y respeto mutuo con el pueblo judío.

RJ: ¿Cree que los recientes acuerdos de paz pueden conducir a un cambio en las relaciones del mundo árabe con Israel?

AC: Los acuerdos de paz recientes traen cambios dramáticos en las actitudes e interacciones entre el mundo árabe, Israel y el mundo judío, y desde el centro y yo personalmente nos sentimos muy orgullosos de los muchos años que dedicamos a crear los bloques de construcción en el camino hacia la paz. Nuestras relaciones con los Emiratos Árabes comenzaron hace más de 10 años con el rabino Marvin Hyer entablando contactos con el rey de Bahrein, con nuestros contactos en Sudán, Indonesia y otros lugares. Los tratados de paz ayudan y los contactos con los principales líderes en Arabia Saudita y con otros grupos involucrados, para poder ver hoy el comienzo de un cambio en la currícula de lo que la gente joven del mundo árabe y musulmán piensa sobre los judíos, el judaísmo, y el Estado de Israel.

Muchos se convertirán en Imanes a lo largo del mundo, porque el cambio debe darse en cómo ellos son educados, y esos son movimientos dramáticos, guiados por la sensación de que Israel tiene algo que los estados árabes desean, como es el increíble sector tecnológico del país, el de la biomedicina, y el deseo de actuar contra los enemigos comunes en ciberseguridad y hasta en el espacio. Son cambios revolucionarios que debemos hacer todo lo posible por apoyar y a los que debemos dedicarnos.

Permitida la reproducción por Radio Jai citando la fuente

DS/Redacción Radio Jai