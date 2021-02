Conductor de una radio de Noruega: “Ojalá la vacuna no funcione en Israel”

El conductor de un programa de una estación de radio estatal noruega se embarcó en una diatriba antisemita en medio de su transmisión el martes, diciendo a los oyentes que el éxito de la vacuna COVID-19 en Israel lo hizo “casi desear” que hubiera fallado.

Shaun Henrik Matheson, quien presenta un programa matutino en NRK P13, parte de la red de transmisión estatal de Noruega, lamentó el éxito de Israel en la vacunación de su población contra la pandemia de COVID-19. Las palabras de Matheson fueron posteriormente traducidas en su totalidad por ‘Med Israel for fred’ (MIFF), una organización de defensa pro-Israel en Noruega.

“Dios, bueno, será mejor que mencionemos las buenas noticias, incluso si vienen de Israel (risas). Lo sé, ¿Qué tan enfermo es esto? Buenas noticias de Israel, ¿Cuándo sucedió la última vez?”, comenzó Matheson.

Además, afirmó que al informar sobre el progreso de Israel en la lucha contra el virus, los medios de comunicación noruegos “olvidaron algo importante, o no lo mencionaron, algo que nunca deberíamos olvidar: Israel es una potencia ocupante, un régimen de apartheid, donde algunas personas valen más que otros, y donde estos ´otros´ son sometidos a una opresión sistemática, les roban la tierra y se les corta el agua y la electricidad si se salen de la línea”. Y continuó: “Y si algún cohete casero aterriza en algún lugar sobre el pueblo elegido de Dios, entonces se cometen terribles acciones de venganza donde miles de personas mueren, a menudo niños”.

Matheson afirmó que el progreso de Israel contra el COVID-19 podría considerarse una buena noticia “solo si pensamos en nosotros mismos y nos olvidamos de todos los abusos y asesinatos que los israelíes perpetran contra el pueblo palestino”.

Dijo: “Así que aparentemente, las cifras de Israel muestran que entre más de 1 millón de personas completamente vacunadas, menos de 1,000 estaban infectadas. No importa cómo lo gires y gires, estas son buenas noticias. Solo desearía que fuera de otro país, si entiendes lo que quiero decir. Es casi como si quisiera que la vacuna no funcionara. No puedes decir eso. Lo siento, lo entiendo. Maldita sea”.

Luego continuó repitiendo una serie de mitos desacreditados que alegaban que Israel estaba reteniendo la vacuna COVID-19 de la población palestina.

“Nunca debemos olvidar qué maldito país es Israel, es desesperadamente importante que nunca lo olvidemos”, dijo Matheson. “¡Nunca debemos olvidar lo maldito país que es Israel!”, señaló.

MIFF, la organización que llamó la atención sobre la perorata de Matheson en el aire, dijo que estaba considerando denunciar a Matheson a la policía por discurso de odio.

“El informe de MIFF y otras reacciones provocaron una protesta pública. Con cientos de quejas tanto en las redes sociales como directamente a NRK en unas pocas horas. Esto obligó a los editores de NRK a tratar el caso en una reunión esa misma noche”, estableció el portavoz de la organización. Conrad Myrland, escribió en su sitio web.

“NRK decidió eliminar el elemento de radio de su archivo, pero el editor a cargo dice que el incidente no tendrá consecuencias para el presentador de radio”, informó Myrland. “Presentaremos una denuncia formal a NRK y estamos considerando denunciar el caso a la policía por expresiones de odio”, cerró.

Por GS/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente