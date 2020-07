Un guardia del campo de exterminio nazi recibe los argumentos finales de su juicio

Los fiscales presentaron sus argumentos finales para el caso del ex guardia nazi, Bruno Dey, de 93 años. Se lo acusa de ser participe del asesinato de más de 5 mil personas en el campo de concentración de Stutthof, en el norte de Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial.

Los fiscales solicitaron una pena de prisión de tres años por no actuar y por ser un accesorio para asesinar durante el Holocausto. Si es declarado culpable, el ex guardia de las SS, podría enfrentar hasta diez años de prisión, lo que probablemente sea una sentencia de muerte, dada su avanzada edad. Dey, niega cualquier culpa, alegando que nunca compró la ideología nazi.

“Dey proporcionó la definición misma de accesorio para el asesinato”, dijo el fiscal Lars Mahnke durante sus argumentos finales en la corte de Hamburgo, y agregó que eligió “mirar hacia otro lado” en lugar de renunciar a su puesto. Además, los fiscales agregaron que mantuvo a la fuerza a las personas como prisioneros y estuvo involucrado en la represión de las revueltas de prisioneros.

Dey comenzó su servicio con el SS a la edad de 17 años, por lo tanto, está siendo juzgado por un tribunal de menores, a pesar de su edad actual.

“No tengo ninguna culpa por lo que sucedió en ese entonces”, dijo el acusado a la corte de Hamburgo el año pasado, según la emisora pública internacional. “No aporté nada, aparte de hacer guardia. Pero me vi obligado a hacerlo, era una orden”.

Los fiscales afirman que el ex guardia estaba al tanto de los crímenes de guerra que se cometían en el campo de exterminio nazi, pero decidió no actuar, o tomó la opción de retirarse de su torre de guardia para proclamar que “ya no puede hacer esto”.

Dey ha admitido que sirvió en el campamento y tenía conocimiento de lo que sucedió, pero ha negado cualquier complicidad en la muerte de los reclusos.

“Probablemente sabía que estos eran judíos que no habían cometido un delito, que solo estaban aquí porque eran judíos”, dijo Dey antes de su evaluación del juicio el año pasado.

Stutthof abrió en septiembre de 1939, inicialmente para detener prisioneros políticos polacos. Fue el primer campamento nazi establecido fuera de las fronteras alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Stutthof también fue el último campo liberado por los Aliados el 9 de mayo de 1945.

Según los informes, unas 63,000 personas murieron en Stutthof durante la Segunda Guerra Mundial.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente